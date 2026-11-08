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Konsistensi Waldemar Anton mengesankan. Dalam kemenangan BVB atas Elversberg, ia kembali menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi Jürgen Klopp. Apakah seorang bintang Bayern kini harus mencemaskan statusnya di timnas Jerman?

Tiga pelajaran dari kemenangan 2-1 (0-0) Borussia Dortmund atas SV Elversberg. Selain itu: Kepercayaan penting kepada Felix Nmecha dan sebuah insiden yang ramai diperdebatkan memunculkan istilah terburuk pada pekan kesembilan Bundesliga.

Waldemar Anton menunjukkan mengapa Klopp mengaguminya: Apakah ia menggeser seorang bintang Bayern?

Mereka yang menyimak dengan cermat saat pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp berbicara pada tengah pekan tentang pemanggilan skuad kedua dalam masa jabatannya yang masih baru mungkin langsung menaruh perhatian ketika topik bek tengah muncul. "Keduanya sudah jelas bagi saya," katanya saat membahas penyusunan skuadnya. Namun, yang ia maksud bukan duet Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck, yang belakangan menjadi pilihan utama di timnas Jerman, melainkan Waldemar Anton dan Malick Thiaw.

Pemain Borussia Dortmund berusia 30 tahun itu dan bek Newcastle United yang lima tahun lebih muda darinya mengisi jantung pertahanan pilihan Klopp dalam dua laga internasional sebelumnya, melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0). "Mereka bermain luar biasa baik, itu harus diakui," kata sang pelatih timnas sambil secara khusus memuji Anton dan Thiaw. Ia kemudian menjelaskan lebih jauh aspek-aspek yang sangat penting bagi dirinya dan gaya bermainnya, tempat keduanya tampil begitu menonjol.

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"Bek tengah tentu pertama-tama harus bertahan. Itu tugas nomor satu mereka. Namun, untuk memainkan jenis sepakbola tertentu, mereka juga harus bersedia menerapkannya. Maksudnya, jika kami ingin menekan tinggi, tetapi para pemain itu hanya merasa nyaman kalau mereka bisa menyentuh garis kotak penalti sendiri, kami punya masalah," ujar Klopp. Maksudnya jelas: Anton dan Thiaw terbukti sangat cocok dengan gagasannya tentang bertahan secara berani.

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Pada Sabtu sore, dalam laga sulit menghadapi Elversberg yang sepanjang sebagian besar pertandingan bertahan dalam, tetapi terus mengincar serangan balik dengan kualitas serangan mereka, Anton sekali lagi memberikan buktinya. Ia tidak hanya melakukannya selama 180 menit bersama timnas Jerman melawan Serbia dan di Yunani, tetapi juga dengan konsistensi mengesankan selama berbulan-bulan mengenakan seragam BVB.

BVB: Anton menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi Klopp

Berulang kali Anton berani maju meninggalkan barisan empat bek untuk menghentikan potensi serangan balik tim asal Saarland itu. Ketepatan waktu dan kemampuannya membaca permainan sama mengesankannya dengan kecakapannya dalam duel. Hal lain yang patut dicatat: Saat berada di barisan pertahanan terakhir, Anton juga mengambil banyak keputusan yang sangat tepat dan melakukan banyak blok penting.

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Selain itu, Anton bukan hanya mewujudkan gambaran ideal Klopp tentang lini belakang yang bermain berani saat tidak menguasai bola, tetapi juga ketika menguasainya. Ia berulang kali menyelipkan umpan vertikal cerdas yang melewati banyak pemain lawan dan menemukan rekan setim yang tepat di ruang yang tepat untuk menggerakkan serangan.

Getty Images

Tentu saja, Tah dari Bayern München sudah lebih dari cukup membuktikan bahwa ia juga bermain berani dalam bertahan dan selalu siap mengambil risiko tertentu. Meski demikian, sama sekali belum pasti bahwa Tah dan Schlotterbeck akan menjadi duet utama di jantung pertahanan Jerman pada putaran final di Amerika Utara, seperti menjelang Piala Dunia dan sebelum pemain Dortmund itu cedera.

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Apalagi, seperti diketahui, Tah musim ini tidak lagi menjadi pemain inti yang selalu bermain di klubnya. Belakangan, ia juga tergeser ke bangku cadangan oleh pesaingnya, Min-Jae Kim, dalam beberapa laga penting. Anton pun punya keunggulan dibandingkan pemain Bayern itu: Ia lebih mengenal kerja sama dengan rekan seklubnya, Schlotterbeck, yang tampaknya akan menjadi pilihan utama. Keduanya juga lebih padu. Karena itu, menarik untuk melihat apakah duet bek tengah Dortmund pada Jumat di Serbia juga akan menjadi duet bek tengah timnas Jerman.

Penentu kemenangan BVB: Kepercayaan Kovac kepada Nmecha membuahkan hasil

Setelah mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis ketika pertandingan baru berjalan sekitar 20 menit, Felix Nmecha harus sangat berhati-hati dalam meredam banyak momen transisi cepat Elversberg. Kemungkinan Nmecha kembali terancam mendapat kartu kuning karena pelanggaran taktis sama sekali tidak kecil.

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Karena itu, dalam perjalanan menuju jeda babak pertama, asisten pelatih Dortmund Robert Kovac ditanya oleh Sky apakah lebih masuk akal menarik gelandang yang berpotensi menerima kartu kuning kedua itu. Namun, saudara dari pelatih kepala Niko Kovac tersebut menepisnya. "Saya rasa dia cukup cerdas untuk menilai situasinya," katanya.

Kepercayaan itu, seperti diketahui, terbayar. Sebab, Nmecha menjadi penentu kemenangan BVB setelah pergantian babak. Pada menit ke-55, setelah mendapat umpan hasil aksi apik Fabio Silva, ia menyelesaikan peluang dengan cerdik dari jarak sekitar 18 meter. Sepakan mendatar terarahnya ke sudut dekat menaklukkan kiper SVE, Nicolas Kristof.

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Seperempat jam kemudian, Nmecha menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat tembakan yang tak kalah indah, kali ini dari jarak sedikit lebih jauh, sekitar 25 meter. Berkat dua gol pemain timnas Jerman itu, tim peringkat kedua meraih kemenangan 2-1 yang sudah mereka targetkan, diperoleh dengan susah payah, dan sangat penting dalam persaingan jarak jauh dengan pemuncak klasemen Bayern München.

Arti penting Felix Nmecha bagi BVB: "Membuat rekan-rekannya bermain lebih baik"

Jadi, keputusan Kovac untuk percaya bahwa Nmecha akan bermain cukup cerdas agar tidak mendapat kartu kuning lagi terbukti sangat tepat. Dalam konferensi pers seusai laga, Kovac menyoroti apa yang sekali lagi diberikan Nmecha kepada permainan Dortmund, selain dua golnya. Pemain berusia 26 tahun itu sangat penting bagi BVB "dengan keberadaan, dinamika, dan tekniknya", jelas pelatih asal Kroasia tersebut. "Ia bisa mengatasi banyak situasi begitu cepat dengan gerakan memutar tubuhnya. Itu membuat rekan-rekannya bermain lebih baik."

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Dan karena Nmecha baru memasuki usia terbaik seorang pesepakbola, atau yang disebut Kovac sebagai "usia performa puncak", pencetak dua gol pada Sabtu sore itu bahkan "masih punya ruang untuk berkembang". Borussia merasakan betapa pentingnya Nmecha dalam lima laga liga musim lalu yang ia lewatkan akibat cedera. "Saat itu terlihat permainan kami agak tersendat," kenang Kovac. "Bersamanya, kami punya dimensi yang sama sekali berbeda. Karena itu, saya senang dia ada di sini."

Getty Images

Meski Nmecha pada musim ini sempat beberapa kali mengalami penurunan performa dan terkadang tampak agak lelah, Kovac tetap tidak ingin kehilangan jasanya karena ia telah menjadi sosok yang begitu menentukan bagi BVB. "Dari segi bakat dan teknik, dia salah satu gelandang terbaik di dunia," puji direktur olahraga Dortmund Ole Book seusai kemenangan atas Elversberg kepada Sky. "Kalau dia juga bisa menambahkan penyelesaian akhir seperti hari ini, dan dia memang punya kemampuan menembak, tidak banyak pemain yang lebih baik."

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Sementara itu, kiper BVB Gregor Kobel juga ingin mengklaim sedikit andil atas gol kedua Nmecha, ketika bola melesat ke gawang dengan kecepatan 124 km/jam. "Ya, begitulah Felix, mau bilang apa lagi. Pemain kelas dunia," puji pemain asal Swiss itu dalam wawancara dengan kanal YouTube Borussia. Sambil tersenyum, ia menambahkan, "Mungkin dia bisa menembak seperti itu karena saya selalu menantangnya dalam latihan."

Istilah terburuk pekan ini: "gambaran benturan"

Pertama-tama: Tentu sangat disayangkan kapten Elversberg Lukas Pinckert mengalami cedera pergelangan kaki dalam salah satu insiden yang paling banyak dibahas pada pekan Bundesliga ini. Ia pun harus ditarik lebih awal dalam laga di kandang Borussia Dortmund (menit ke-37).

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Meski demikian, perlu ditegaskan: Keputusan wasit Harm Osmers untuk tidak menunjukkan kartu merah kepada Daniel Svensson dari Dortmund dalam insiden itu sepenuhnya tepat. Ya, pemain asal Swedia itu mengenai pergelangan kaki Pinckert tepat dengan bagian bawah sepatu yang menghadap terbuka. Berdasarkan aturan, apa yang disebut "gambaran benturan" itu menunjukkan kartu merah. Namun, menjadikan "gambaran benturan" sebagai kriteria penentu apakah suatu pelanggaran harus dihukum kartu merah merupakan perkembangan keliru sejak diperkenalkannya VAR. Dalam insiden seperti ini, pendekatan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan dinamika permainan. Apalagi, tidak terlihat sedikit pun niat buruk dari Svensson.

Seandainya, misalnya, Pinckert sedang membawa bola, lalu mengoper, dan Svensson yang bertahan sambil melakukan tekel mengenai dirinya dengan cara yang sama seperti pada Sabtu sore setelah bola sudah lama lepas, tentu itu kartu merah. Namun, dinamika insiden yang terjadi sama sekali berbeda: Svensson ingin menjangkau umpan Carney Chukwuemeka dengan kaki kirinya untuk meneruskannya ke tengah kotak penalti. Untuk itu, bek kiri BVB tersebut melancarkan tekel dan, ini faktor penentunya, ia sama sekali bukan tanpa peluang untuk mencapai bola.

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Pinckert menyela dan mencungkil bola menjauh. Dalam hitungan seperseratus detik, tindakan Svensson yang bermaksud menjangkau bola pun tak terhindarkan justru membuatnya mengenai Pinckert. Pemain asal Swedia itu sama sekali tidak mungkin lagi menarik kakinya. Tentu sangat disayangkan pemain Elversberg tersebut mengalami cedera dalam insiden itu. Namun, apa yang seharusnya dilakukan Svensson? Tanpa niat buruk sama sekali dan dengan mempertimbangkan dinamika kejadian, itu memang pelanggaran yang bisa diberi kartu kuning, tetapi bukan kartu merah.

Getty Images

Kembali ke istilah terburuk, "gambaran benturan": Jika insiden itu ditonton berulang kali di layar, atau bahkan diputar dalam gerak lambat, benturan pada pergelangan kaki tersebut, jika dilihat terpisah dari konteksnya, tentu tampak layak mendapat kartu merah. Namun, menilai insiden yang berpotensi berujung pengusiran pemain dengan cara seperti itu sambil sama sekali mengabaikan dinamikanya tentu bukan hal yang baik bagi sepakbola.

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Juara dunia Mats Hummels pun, secara kebetulan, berpandangan demikian pada Januari, ketika Svensson justru mendapat kartu merah atas tindakan serupa dalam laga Liga Champions Dortmund melawan Tottenham Hotspur. "Itu insiden yang tidak menguntungkan, tetapi saat ini memang diputuskan seperti itu. Bagi saya, itu bukan kartu merah. Itu contoh klasik kartu merah berdasarkan gambar diam yang, jika dilihat dari rangkaian kejadiannya, tidak layak berujung pengusiran," kata Hummels saat itu sebagai pengamat pertandingan di Prime Video.

Penilaian tersebut bisa diterapkan persis pada insiden Svensson hari Sabtu. Sementara itu, perdebatan sengit mengenai insiden tersebut terjadi di studio Sky antara dua mantan pemain lainnya. "Svensson sama sekali tidak melihat Pinckert. Dia meleset dari bola hanya dua sentimeter, dia ingin memainkan bola. Dia tidak melihat pemain lawan ataupun apa pun yang lain, dia hanya ingin memainkan bola […] Itu rangkaian kejadian, hal-hal seperti ini memang terjadi dalam sepakbola," ujar Dietmar Hamann, yang menilai keputusan Osmers untuk tidak memberikan kartu merah sangat tepat. Patrick Helmes berpendapat sebaliknya.

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"Gambaran benturannya tidak mungkin lebih jelas lagi, risiko cederanya juga tidak mungkin lebih besar. Bahwa dia tidak menginginkannya, saya setuju denganmu, Didi. Tetapi saya juga tidak menginginkan banyak hal, lalu tetap melakukannya dengan keliru," kata Helmes, mantan penyerang timnas itu. Mantan pemain timnas Jerman Hamann kemudian menanggapi dengan merujuk pada istilah terburuk malam itu: "Dengan menggunakan istilah gambaran benturan, kamu sudah menggugurkan argumenmu sendiri."

Wasit Osmers sendiri kemudian mengatakan kepada Sky bahwa setelah melihat rekamannya dan berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, ia memang bisa saja memberikan kartu merah. Sangat mungkin ia akan melakukannya seandainya VAR menghubunginya dan memintanya melihat monitor. Demi sepakbola, bagus bahwa Patrick Hanslbauer di ruang VAR di Köln tetap diam.