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Konsistensi Waldemar Anton mengesankan. Dalam kemenangan BVB atas Elversberg, ia kembali menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi Jürgen Klopp. Haruskah seorang bintang Bayern kini khawatir kehilangan tempatnya di timnas Jerman?

Tiga hal yang dapat dipetik dari kemenangan 2-1 (0-0) Borussia Dortmund atas SV Elversberg. Selain itu: kepercayaan penting kepada Felix Nmecha dan sebuah insiden yang ramai diperdebatkan memunculkan istilah paling bermasalah pada pekan kesembilan Bundesliga.

Waldemar Anton tunjukkan alasan Klopp mengaguminya: Apakah ia menggeser bintang Bayern?

Mereka yang menyimak dengan saksama saat pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp berbicara pada pertengahan pekan tentang pemanggilan skuad kedua sejak ia menjabat mungkin terusik ketika pembahasan beralih ke bek tengah. "Bagi saya, keduanya sudah jelas," katanya mengenai penyusunan skuadnya. Namun, yang ia maksud bukanlah duet Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck, yang belakangan menjadi pilihan utama di timnas Jerman, melainkan Waldemar Anton dan Malick Thiaw.

Bek Borussia Dortmund berusia 30 tahun itu dan pemain Newcastle United yang lima tahun lebih muda darinya mengisi jantung pertahanan Klopp dalam dua laga internasional sebelumnya, melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0). "Mereka tampil luar biasa, itu harus diakui," ujar pelatih timnas itu, secara khusus memuji Anton dan Thiaw. Ia kemudian menjelaskan lebih jauh aspek-aspek yang sangat penting baginya dan bagi cara bermainnya, yang ditunjukkan keduanya dengan begitu baik.

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"Bek tengah tentu pertama-tama harus bertahan, itulah tugas utama mereka. Namun, untuk memainkan jenis sepakbola tertentu, mereka juga harus mau menerapkan cara itu. Maksudnya, kalau kami ingin menekan tinggi, tetapi mereka hanya merasa nyaman ketika berada dekat dengan garis kotak penalti sendiri, kami punya masalah," kata Klopp. Ia tentu ingin menegaskan bahwa Anton dan Thiaw terbukti sangat cocok dengan gagasannya tentang bertahan secara berani.

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Pada Sabtu sore, dalam pertandingan rumit melawan Elversberg yang bertahan jauh ke dalam hampir sepanjang laga tetapi terus mengintai peluang serangan balik dengan kualitas ofensif mereka, Anton sekali lagi membuktikannya. Ia telah melakukannya bukan hanya selama 180 menit bersama timnas Jerman saat melawan Serbia dan di Yunani, melainkan juga dengan konsistensi mengesankan dalam seragam BVB selama berbulan-bulan.

BVB: Anton perlihatkan kualitas yang sangat mengesankan Klopp

Berulang kali Anton berani maju dari lini pertahanan berisi empat pemain untuk menghentikan potensi serangan balik tim asal Saarland itu. Ketepatan waktu dan kemampuannya membaca permainan sama mengesankannya dengan kecakapannya dalam duel. Hal lain yang patut dicatat: ketika berada sebagai pemain bertahan terakhir, Anton juga berkali-kali mengambil keputusan yang sangat tepat dan melakukan banyak blok penting.

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Selain itu, Anton mewujudkan gambaran ideal Klopp tentang lini pertahanan yang berani, bukan hanya saat tidak menguasai bola, melainkan juga ketika menguasainya. Ia berulang kali melepaskan umpan vertikal cerdas yang melewati banyak lawan dan menemukan rekan setim yang tepat di ruang yang tepat untuk menggerakkan permainan menyerang.

Getty Images

Tah dari Bayern München tentu sudah cukup sering membuktikan bahwa ia juga mengusung cara bertahan yang berani dan selalu siap mengambil risiko tertentu. Meski demikian, sama sekali belum pasti bahwa Tah dan Schlotterbeck akan menjadi duet pilihan utama di jantung pertahanan Jerman pada putaran final di Amerika Utara, seperti menjelang Piala Dunia dan sebelum pemain Dortmund itu cedera.

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Terlebih, Tah diketahui tidak lagi selalu menjadi starter di klubnya musim ini. Belakangan, ia juga tersisih ke bangku cadangan oleh pesaingnya, Min-Jae Kim, dalam beberapa pertandingan penting. Anton pun punya keunggulan atas pemain Bayern itu karena ia lebih mengenal kerja sama dengan Schlotterbeck, rekan seklubnya yang tampaknya akan menjadi pilihan utama. Keduanya juga lebih padu. Karena itu, menarik untuk melihat apakah duet bek tengah Dortmund mungkin juga menjadi duet bek tengah timnas Jerman pada Jumat di Serbia.

Penentu kemenangan BVB: Kepercayaan Kovac kepada Nmecha terbayar

Setelah mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis saat laga baru berjalan sekitar 20 menit, Felix Nmecha harus sangat berhati-hati ketika berusaha meredam banyak momen transisi cepat Elversberg. Bukan tidak mungkin ia kembali berada dalam bahaya menerima kartu kuning karena pelanggaran taktis.

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Karena itu, saat menuju jeda, asisten pelatih Dortmund Robert Kovac ditanya oleh Sky apakah masuk akal untuk menarik gelandang yang berisiko mendapat kartu kuning kedua tersebut. Namun, saudara pelatih kepala Niko Kovac itu menepisnya. "Saya rasa dia cukup cerdas untuk menilai situasinya," katanya.

Kepercayaan itu, seperti diketahui, terbayar. Setelah pergantian babak, Nmecha menjadi penentu kemenangan BVB. Pada menit ke-55, ia menyelesaikan peluang dengan cerdik dari jarak sekitar 18 meter setelah kerja bagus Fabio Silva, menaklukkan kiper SVE Nicolas Kristof lewat tembakan mendatar terarah ke sudut dekat.

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Seperempat jam kemudian, Nmecha menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui penyelesaian yang tak kalah indah, kali ini dari jarak sedikit lebih jauh (sekitar 25 meter). Berkat dua gol pemain timnas Jerman itu, tim peringkat kedua meraih kemenangan 2-1 yang telah ditargetkan, diraih dengan susah payah, dan sangat penting dalam persaingan jarak jauh dengan pemuncak klasemen Bayern München.

Arti penting Felix Nmecha bagi BVB: "Membuat rekan-rekannya bermain lebih baik"

Memercayai Nmecha untuk bermain cukup cerdas agar tidak mendapat kartu kuning lagi terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat dari Kovac. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih asal Kroasia itu menyoroti kontribusi Nmecha bagi permainan Dortmund di luar dua golnya. "Dengan kehadirannya, dinamismenya, tekniknya," pemain berusia 26 tahun itu sangat penting bagi BVB, jelas Kovac. "Dia bisa mengatasi banyak situasi dengan begitu cepat lewat putaran tubuhnya. Itu membuat rekan-rekannya bermain lebih baik."

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Karena Nmecha baru memasuki usia terbaik pesepakbola, atau, seperti kata Kovac, "usia performa puncak", pencetak dua gol pada Sabtu sore itu bahkan "masih bisa berkembang". Borussia merasakan betapa pentingnya Nmecha dalam lima pertandingan liga musim lalu yang ia lewatkan karena cedera. "Saat itu terlihat bahwa permainan kami agak tersendat," kenang Kovac. "Bersamanya, permainan kami punya dimensi yang sama sekali berbeda. Karena itu, saya senang dia ada di sini."

Getty Images

Meski Nmecha musim ini juga sempat mengalami beberapa penurunan performa dan terkadang terlihat agak lelah, Kovac tetap tidak ingin bermain tanpanya karena ia telah menjadi sosok yang begitu berpengaruh di BVB. "Dari segi bakat dan teknik, dia salah satu gelandang terbaik di dunia," puji direktur olahraga Dortmund Ole Book seusai kemenangan atas Elversberg kepada Sky. "Kalau dia juga bisa menyelesaikan peluang seperti hari ini, dan dia memang punya kemampuan menembak seperti itu, tidak banyak pemain yang lebih baik."

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Sementara itu, kiper BVB Gregor Kobel ingin mengklaim sedikit andil dalam gol kedua Nmecha, ketika bola melesat ke gawang dengan kecepatan 124 km/jam. "Ya, begitulah Felix, mau bilang apa lagi. Pemain kelas dunia," puji pemain asal Swiss itu dalam wawancara dengan kanal YouTube Borussia, lalu menambahkan sambil tersenyum: "Mungkin dia bisa menembak bola seperti itu karena saya selalu menantangnya saat latihan."

Istilah paling bermasalah pekan ini: "gambaran benturan"

Perlu ditegaskan terlebih dahulu: tentu sangat disayangkan kapten Elversberg Lukas Pinckert mengalami cedera pergelangan kaki dalam salah satu insiden yang paling ramai diperdebatkan pada pekan Bundesliga ini dan harus ditarik lebih awal dalam laga di markas Borussia Dortmund (menit ke-37).

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Meski demikian, keputusan wasit Harm Osmers untuk tidak memberikan kartu merah kepada Daniel Svensson dari Dortmund dalam insiden ini sepenuhnya tepat. Ya, pemain asal Swedia itu mengenai pergelangan kaki Pinckert dengan telapak sepatu yang terbuka. Menurut peraturan, apa yang disebut "gambaran benturan" itu mendukung pemberian kartu merah. Namun, menjadikan "gambaran benturan" sebagai kriteria penentu apakah sebuah pelanggaran harus dihukum kartu merah merupakan perkembangan keliru sejak diperkenalkannya VAR. Dalam insiden seperti ini, kriteria itu sama sekali tidak mempertimbangkan dinamika permainan. Apalagi, tidak terlihat sedikit pun niat buruk dari Svensson.

Seandainya, misalnya, Pinckert sedang membawa bola lalu mengoper, dan Svensson yang bertahan dengan melakukan tekel mengenainya setelah bola lama meninggalkan kakinya, seperti cara ia mengenai Pinckert pada Sabtu sore, itu tentu kartu merah. Namun, dinamika dalam insiden ini sama sekali berbeda: Svensson ingin menjangkau umpan Carney Chukwuemeka dengan kaki kirinya untuk meneruskannya ke tengah kotak penalti. Untuk itu, bek kiri BVB tersebut melancarkan tekel dan, ini faktor penentunya, ia sama sekali bukan tanpa peluang untuk mencapai bola.

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Pinckert menyelak dan menyodok bola menjauh. Dalam hitungan seperseratus detik, upaya Svensson yang bertujuan menjangkau bola tak terelakkan justru membuatnya mengenai Pinckert. Pemain asal Swedia itu sama sekali tidak mungkin lagi menarik kakinya, dan tentu sangat disayangkan pemain Elversberg tersebut mengalami cedera dalam insiden itu. Namun, apa yang seharusnya dilakukan Svensson? Tanpa niat buruk apa pun dan dengan mempertimbangkan dinamika insiden, itu memang pelanggaran yang bisa diganjar kartu kuning, tetapi bukan kartu merah.

Getty Images

Kembali ke istilah bermasalah "gambaran benturan": jika insiden itu ditonton berulang kali di layar atau bahkan diputar dalam gerak lambat, benturan pada pergelangan kaki tersebut, jika dilihat secara terpisah, tentu tampak layak diganjar kartu merah. Namun, menilai insiden yang berpotensi berujung pada pengusiran pemain dengan cara seperti itu, sambil sepenuhnya mengabaikan dinamikanya, tentu tidak sejalan dengan kepentingan sepakbola.

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Juara dunia Mats Hummels juga berpandangan demikian pada Januari, ketika Svensson justru menerima kartu merah atas tindakan serupa dalam laga Liga Champions Dortmund melawan Tottenham Hotspur. "Ini insiden yang disayangkan, tetapi saat ini memang diputuskan seperti itu. Bagi saya, itu bukan kartu merah. Itu kartu merah berdasarkan gambar diam yang, jika melihat bagaimana insiden tersebut terjadi, tidak membenarkan pengusiran pemain," kata Hummels, yang saat itu menjadi pengamat untuk Prime Video.

Penilaian itu bisa diterapkan persis pada insiden Svensson pada Sabtu. Sementara itu, dua mantan pemain lainnya terlibat perdebatan sengit mengenai insiden tersebut di studio Sky. "Svensson sama sekali tidak melihat Pinckert. Dia meleset dua sentimeter dari bola, dia ingin memainkan bola. Dia tidak melihat pemain lawan ataupun hal lain, dia hanya ingin memainkan bola […] Ini rangkaian kejadian, hal-hal seperti ini memang terjadi dalam sepakbola," kata Dietmar Hamann, yang menilai keputusan Osmers untuk tidak mengeluarkan kartu merah sangat tepat. Patrick Helmes berpandangan sebaliknya.

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"Gambaran benturannya tidak bisa lebih jelas lagi, risiko cederanya tidak bisa lebih besar lagi. Bahwa dia tidak menginginkannya, soal itu saya setuju denganmu, Didi. Namun, saya juga tidak menginginkan banyak hal dan pada akhirnya tetap melakukan kesalahan," kata Helmes, mantan penyerang timnas itu. Hamann, mantan pemain timnas Jerman, lalu membalas dengan merujuk pada istilah bermasalah malam itu: "Dengan memakai istilah gambaran benturan, kamu sudah menggugurkan argumenmu sendiri."

Wasit Osmers sendiri kemudian mengatakan kepada Sky bahwa setelah melihat tayangan insiden tersebut, menurut peraturan yang berlaku saat ini, ia sebenarnya bisa saja memberikan kartu merah. Sangat mungkin ia akan melakukannya jika VAR menghubunginya dan memintanya meninjau monitor. Demi sepakbola, untung Patrick Hanslbauer yang bertugas di ruang VAR di Köln tidak bersuara.