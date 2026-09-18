Kontur proyek baru timnas Belanda mulai tampak, setelah pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez mengumumkan skuadnya yang pertama sejak menangani tim Oranye tersebut, sebagai persiapan mengarungi kompetisi UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang.

Timnas Belanda bersiap menjalani 3 laga berat, di mana mereka akan menjamu Jerman di kandang sendiri, sebelum bertandang ke markas Serbia dan Yunani, dalam awal perjalanan Xavi bersama timnas Belanda. Ini merupakan pengalaman pertama pelatih Spanyol itu di level timnas setelah pengalaman sebelumnya bersama Barcelona.

Penunjukan Xavi untuk menangani timnas Belanda dipandang sebagai tahapan penting dalam kariernya sebagai pelatih, terutama setelah periode yang dilewatinya sebagai nakhoda staf teknis Barcelona, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

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Pelatih asal Spanyol itu mendapat dukungan besar dari Federasi Sepak Bola Belanda, di tengah harapan yang disematkan pada proyek barunya untuk membangun kembali timnas dan mengembangkan levelnya, sebagai persiapan menghadapi agenda dan turnamen mendatang yang menanti tim tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Skuad pertama Xavi hadir dengan sejumlah perubahan, karena menyaksikan absennya sekelompok pemain berpengalaman, sebuah langkah yang mencerminkan kecenderungan pelatih Spanyol itu untuk memberi kesempatan kepada elemen-elemen baru, di samping mengandalkan sejumlah nama yang menurutnya mampu membentuk inti timnas Belanda di masa depan.

Skuad pertama Xavi menyaksikan sejumlah absen yang mencolok, di mana Wijnaldum, Marten de Roon, dan Stefan de Vrij tersingkir dari perhitungan pelatih Spanyol itu, meski trio tersebut memiliki pengalaman besar bersama timnas Belanda.

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Absennya Memphis Depay juga menjadi salah satu kejutan paling mencolok, karena penyerang Belanda itu tidak masuk dalam rencana awal Xavi di permulaan proyek barunya. Pada saat yang sama, Kees Smit absen, meskipun ia dipandang sebagai salah satu pemain yang bisa memiliki peran penting bagi masa depan timnas Belanda dalam periode mendatang.

Sebaliknya, skuad ini menyaksikan hadirnya sejumlah wajah baru, dan Ruben van Bommel, putra Mark van Bommel, pelatih timnas Belgia saat ini, menjadi salah satu nama paling mencolok yang dipanggil Xavi ke dalam skuad pertamanya.

Pelatih asal Spanyol itu berharap dapat memanfaatkan kelompok pemain muda di samping para pemain berpengalaman, guna membangun timnas yang mampu bersaing di agenda mendatang, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembaruan dan stabilitas.

Berikut ini skuad Belanda:

- Penjaga gawang: Bart Verbruggen "Brighton and Hove Albion", Robin Roefs "Sunderland", Mark Flekken "Bayer Leverkusen".

- Lini belakang: Lutsharel Geertruida "Eindhoven", Virgil van Dijk "Liverpool", Jeremie Frimpong "Liverpool", Jurrien Timber "Arsenal", Nathan Ake "Fenerbahce", Jan Paul van Hecke "Tottenham Hotspur", Micky van de Ven "Tottenham Hotspur", Denzel Dumfries "Real Madrid", Jorrel Hato "Chelsea"

- Lini tengah: Justin Kluivert "Bournemouth", Ryan Gravenberch "Liverpool", Tijjani Reijnders "Al-Qadsiah", Teun Koopmeiners "Juventus", Quinten Timber "Crystal Palace", Joey Veerman "Borussia Dortmund", Kenneth Taylor "Lazio", Jyfhel Zechiel "Feyenoord".

- Lini depan: Cody Gakpo "Liverpool", Noa Lang "Napoli", Donyell Malen "Roma", Brian Brobbey "Sunderland", Crysencio Summerville "Al-Hilal", Ruben van Bommel "Eindhoven".









Xavi akan menghadapi ujian awal bersama timnas Belanda, ketika ia memulai perjalanannya dengan menghadapi Jerman di kandang sendiri, sebelum menjalani dua pertandingan tandang melawan Serbia dan Yunani. Ketiga laga ini menjadi kesempatan pertama bagi pelatih Spanyol itu untuk menerapkan ide-idenya dan menguji para pemain yang ia pilih untuk skuadnya, di samping menentukan bentuk timnas Belanda di bawah kepemimpinannya.

Dengan kehadiran nama-nama menonjol di berbagai lini, berbanding dengan tersingkirnya sejumlah pemain berpengalaman, skuad pertama Xavi tampak bagaikan pesan yang jelas mengenai bentuk fase baru, sambil menanti pertandingan resmi mengungkap sejauh mana keberhasilan pilihan pelatih Spanyol itu dan kemampuannya membawa Belanda menuju target-targetnya mendatang.