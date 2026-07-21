Goal.com
Live
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Perubahan Radikal dalam Sikap Real Madrid terhadap Rodri

Transfers
Rodri
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Spanyol
Inggris
Wales

Apa yang Terjadi di Piala Dunia Menjadi Titik Balik

Masa depan kapten timnas Spanyol, Rodri, masih terbuka untuk segala kemungkinan, seiring berlanjutnya ketidakpastian mengenai tujuan berikutnya di tengah kontraknya bersama Manchester City yang mendekati akhir, serta meningkatnya spekulasi seputar langkah selanjutnya dalam kariernya.

Rodri berkontribusi dalam keberhasilan La Roja meraih gelar Piala Dunia 2026 pada hari Minggu, setelah mengalahkan Argentina di final dengan skor 1-0.

Menurut pakar transfer Matteo Moretto, Real Madrid mengubah sikapnya secara radikal terhadap gelandang Spanyol tersebut setelah kemenangannya di Piala Dunia, terlebih setelah ia meraih penghargaan Ballon d'Or karena terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut.

Baca juga: Real Madrid?.. Matthaus kepada Olise: Ini posisimu yang sesungguhnya

Ia menegaskan bahwa sejumlah anggota dewan direksi Los Blancos berupaya mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut, yang menunjukkan kesediaannya untuk pindah ke Santiago Bernabeu dengan mengorbankan perpanjangan kontraknya yang menguntungkan bersama Manchester City.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Meski demikian, sikap presiden Real Madrid Florentino Perez akan menjadi penentu, mengingat ia sebelumnya pernah menolak gagasan untuk merekrut Rodri, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usianya, statusnya, dan biaya transfernya. 

Laporan-laporan sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Rodri belum memastikan masa depannya bersama Manchester City, di tengah tersisanya hanya satu tahun hingga akhir kontraknya, hal yang semakin meningkatkan spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid pada musim panas ini.

Baca juga: Rodri dan Real Madrid.. Bola ada di tangan Perez
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google