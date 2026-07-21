Perubahan Radikal dalam Sikap Real Madrid terhadap Rodri

Masa depan kapten timnas Spanyol, Rodri, masih terbuka untuk segala kemungkinan, seiring berlanjutnya ketidakpastian mengenai tujuan berikutnya di tengah kontraknya bersama Manchester City yang mendekati akhir, serta meningkatnya spekulasi seputar langkah selanjutnya dalam kariernya.

Rodri berkontribusi dalam keberhasilan La Roja meraih gelar Piala Dunia 2026 pada hari Minggu, setelah mengalahkan Argentina di final dengan skor 1-0.

Menurut pakar transfer Matteo Moretto, Real Madrid mengubah sikapnya secara radikal terhadap gelandang Spanyol tersebut setelah kemenangannya di Piala Dunia, terlebih setelah ia meraih penghargaan Ballon d'Or karena terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut.

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Ia menegaskan bahwa sejumlah anggota dewan direksi Los Blancos berupaya mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 30 tahun tersebut, yang menunjukkan kesediaannya untuk pindah ke Santiago Bernabeu dengan mengorbankan perpanjangan kontraknya yang menguntungkan bersama Manchester City.

Meski demikian, sikap presiden Real Madrid Florentino Perez akan menjadi penentu, mengingat ia sebelumnya pernah menolak gagasan untuk merekrut Rodri, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usianya, statusnya, dan biaya transfernya.

Laporan-laporan sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Rodri belum memastikan masa depannya bersama Manchester City, di tengah tersisanya hanya satu tahun hingga akhir kontraknya, hal yang semakin meningkatkan spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid pada musim panas ini.

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