Negosiasi Real Madrid dengan bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, memasuki fase rumit dalam beberapa jam terakhir, setelah mencuat perselisihan antara kedua belah pihak terkait syarat kontrak, di saat Barcelona mulai bergerak untuk mencoba menyambar transfer tersebut.

Hal ini terjadi setelah laporan pers pada Rabu kemarin memperkirakan mundurnya Barcelona dari transfer tersebut, yang membuka peluang bagi Real Madrid, yang menjadi kandidat utama untuk mendatangkan pemain terbaik di Piala Dunia 2026.

Namun menurut yang dikutip jaringan Foot Mercato, yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, dari surat kabar Sport, kepindahan Rodri ke Real Madrid kini terancam terhenti, setelah pemain tersebut menyatakan keberatannya atas tawaran yang diajukan klub ibu kota itu, meski ia telah menyetujui secara awal untuk menandatangani kontrak berdurasi empat musim.

Surat kabar itu menambahkan bahwa negosiasi mengalami ketegangan yang nyata, hingga ke titik bahwa rampungnya transfer ini tak lagi terjamin, di tengah keteguhan pemain untuk memperoleh syarat finansial yang lebih baik, seraya menegaskan keinginannya untuk kembali ke Liga Spanyol, tetapi tidak dengan segala cara.

Real Madrid sebelumnya telah mengalihkan perhatiannya ke Rodri setelah mereka mendekati kesepakatan transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang bersiap bergabung dengan skuad, setelah manajemen berhasil merampungkan salah satu transfer paling rumit di musim panas ini.

Laporan-laporan Spanyol mengindikasikan bahwa presiden klub, Florentino Perez, pada awalnya tidak antusias untuk mendatangkan Rodri, karena usianya yang relatif sudah bertambah serta rekam jejaknya dengan cedera. Namun, penampilan yang ditunjukkan pemain tersebut, terutama setelah ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia terakhir, mendorong para pejabat klub untuk meninjau kembali sikap mereka.

Di sisi lain, laporan pers mengungkap bahwa Barcelona memutuskan untuk terjun kuat dalam perburuan merekrut pemain Manchester City tersebut, setelah membuka kembali berkas perekrutannya, sebuah berkas yang sudah mengemuka di dalam klub Katalan itu bahkan sebelum Piala Dunia.

Jurnalis Ben Jacobs menegaskan bahwa Barcelona sudah benar-benar memulai pembicaraan terkait pemain tersebut, dan bersiap mengajukan tawaran resmi, meski Manchester City ingin mempertahankan jasanya.

Jacobs menjelaskan bahwa Real Madrid dianggap sebagai kandidat paling menonjol untuk merampungkan transfer ini, akan tetapi Barcelona juga menjadi tujuan yang menarik bagi Rodri, yang lebih memilih kembali ke Spanyol karena alasan olahraga dan keluarga.

Pada saat yang sama, Manchester City tampaknya tidak siap melepas bintangnya dengan mudah, sebab laporan-laporan menyebut bahwa klub Inggris itu menuntut nilai antara 75 hingga 80 juta euro untuk menyetujui penjualannya, sementara Real Madrid tidak berniat melampaui batas atas yang berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, hal yang semakin memperumit negosiasi.