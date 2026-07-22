Perubahan dramatis? Kabar mengejutkan seputar transfer Rodri dan Real Madrid tampaknya mulai terwujud

Pakar transfer Matteo Moretto mengklaim telah mengetahui bahwa gelandang tersebut telah memberikan persetujuan kepada Los Blancos. Kesepakatan mengenai ketentuan kontrak dengan sang juara dunia baru itu pun kabarnya akan segera tercapai.

Namun, belum ada kontak yang dilakukan dengan perwakilan Manchester City. The Skyblues telah berupaya memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun tersebut—yang akan berakhir pada 2027—selama beberapa waktu, namun belum membuahkan hasil.

Perkembangan terbaru ini juga sejalan dengan pernyataan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa Rodri “bermimpi” dan “sangat ingin” mengenakan seragam Real Madrid. Bagi pemain terbaik Piala Dunia 2026 ini, pindah ke ibu kota Spanyol juga berarti kembali ke tempat asalnya. Rodri pernah menjalani masa mudanya di akademi Atletico Madrid dan bermain untuk rival sekota Real Madrid pada musim 2018/19. Pada bulan Maret, ia sendiri telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tawaran dari Real Madrid “tidak bisa ditolak begitu saja”.

Rodri ke Real Madrid? Kabar Perubahan Pendapat dari Florentino Perez

Namun, Romano mengakui bahwa transfer tersebut baru realistis setelah musim depan berakhir—ketika Rodri, berdasarkan situasi saat ini, bisa didatangkan tanpa biaya transfer—karena Presiden Real, Florentino Perez, awalnya menentang perekrutan tersebut. Hal ini sebelumnya juga dilaporkan oleh The Athletic. Namun, dalam laporan terbaru dari Radio Marca, disebutkan adanya perubahan sikap. Media tersebut dilaporkan kini telah mengubah pendiriannya.

Bahwa Rodri dikaitkan dengan kepindahan ke Real bukanlah hal baru. Bahkan saat ia memenangkan Ballon d'Or berkat musim luar biasa 2023/24, sudah beredar rumor bahwa Los Blancos telah memilihnya sebagai penerus duo gelandang veteran Toni Kroos dan Luka Modric — ironisnya, klub yang saat itu justru memboikot penyerahan penghargaan individu terbesar dalam dunia sepak bola.

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Real Madrid: Belum Ada Gelandang Bertahan Baru untuk Jose Mourinho

Namun, dua tahun kemudian, kebutuhan di lini tengah Real Madrid tetap ada. Setelah dua tahun berturut-turut tanpa gelar dan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih, Real memang telah berupaya selama berminggu-minggu untuk merakit skuad bintang kelas atas, namun pemain dengan kualitas seperti Rodri belum direkrut. Di antara pemain baru yang telah didatangkan sejauh ini adalah bek kiri Marc Cucurella, bek kanan Denzel Dumfries, bek tengah Ibrahima Konate, dan gelandang serang Bernardo Silva. Selain itu, Michael Olise dari FC Bayern München berpotensi memperkuat lini serang.

Menurut kabar yang beredar, Mourinho ingin memperkuat lini tengah bertahan. Dari skuad saat ini, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan pemain binaan klub Thiago Pitarch dapat ditempatkan di posisi tersebut. Namun, kedua pemain pertama tersebut belum selalu tampil meyakinkan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga sudah beredar rumor samar-samar mengenai kemungkinan hengkangnya keduanya setelah berakhirnya musim 2025/26 yang mengecewakan.

Jika Rodri bergabung, Camavinga mungkin harus hengkang, karena kontrak Tchouameni baru-baru ini diperpanjang hingga 2031. Sebelumnya, sempat beredar spekulasi yang gencar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Manchester United.