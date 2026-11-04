Perubahan dalam susunan pemain resmi Arsenal untuk menghadapi Slavia Praha

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemainnya untuk laga malam ini, menghadapi Slavia Praha, pada matchday keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Arteta melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain yang menang atas Liverpool di Liga Inggris, Minggu lalu, yang paling mencolok adalah keluarnya Jurrien Timber, Calafiori, Gimenez, Martin Odegaard dan Kai Havertz, serta memasukkan Ben White, Hincapie, Zubimendi, Mikel Merino, Eze dan Viktor Gyokeres.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze dan Gyokeres.

Adapun susunan pemain Slavia Praha adalah sebagai berikut:

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Dominik, Vlcek, Holes, Zima, Kusak, Moses, Sadilek, Mbarek, Oyusi, Sturm dan Nowak.