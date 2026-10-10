Michael Carrick dan Roberto De Zerbi, pelatih Manchester United dan Tottenham, mengumumkan susunan pemain resmi kedua tim dalam laga yang mempertemukan mereka malam ini, Sabtu, di Stadion Old Trafford, dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Primer Inggris.

Manchester United melakukan dua perubahan pada susunan pemain intinya dibandingkan laga terakhir melawan Fulham, dengan masuknya Leny Yoro dan Amad Diallo menggantikan Diogo Dalot dan Marcus Rashford, sementara Diallo tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini.





Adapun Tottenham melakukan 6 perubahan pada susunan pemain intinya dibandingkan laga terakhir melawan Aston Villa, di mana Archie Gray, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Marcus Senesi, dan Mohammed Kudus kembali ke susunan inti menggantikan pemain Mesir Omar Marmoush yang duduk di bangku cadangan pada awal laga hari ini, dalam upaya memperbaiki hasil tim setelah awal musim yang tersendat.

Susunan pemain Manchester United melawan Tottenham:

Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.

Susunan pemain Tottenham:

Kinsky; Archie Gray, Van de Ven, Marcus Senesi, Destiny Udogie; Conor Gallagher, Sandro Tonali, Lucas Bergvall; Savinho, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.

Manchester United memasuki laga ini di posisi kedua belas dengan 5 poin dari 5 pertandingan, setelah pada pekan lalu bermain imbang melawan Fulham dengan skor 1-1, sementara Tottenham berada di dasar klasemen dengan dua poin tanpa meraih satu kemenangan pun, usai kalah dari Aston Villa dengan skor 2-3.