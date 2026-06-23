Perubahan aturan... Keputusan mendadak dari FIFA menjelang babak gugur Piala Dunia

Piala Dunia 2026 telah dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sejak 11 Juni ini, namun hal itu tidak menghalangi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk ingin mengubah aturan selama turnamen berlangsung.

FIFA berharap dapat mengubah aturan adu penalti pada babak gugur Piala Dunia kali ini, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih besar.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, FIFA ingin mengubah aturan di tengah-tengah turnamen, sehingga setiap tim dapat memilih untuk melakukan tendangan penalti pertama atau melakukan adu penalti di hadapan para pendukungnya.

Surat kabar “Mirror” mengutip laporan “The Times” Inggris yang menyebutkan bahwa pejabat FIFA telah melakukan pembicaraan dengan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB), badan pembuat peraturan sepak bola, mengenai pengajuan amandemen terhadap peraturan turnamen ini meskipun turnamen telah dimulai.

Menurut laporan tersebut, Dewan IFAB harus mengambil keputusan sebelum dimulainya pertandingan sistem gugur pertama pada Minggu malam mendatang, jika perubahan ini ingin diterapkan sepanjang turnamen.

Peraturan permainan saat ini menetapkan dilakukannya dua kali pengundian dalam adu penalti. Yang pertama untuk menentukan siapa yang akan melakukan tendangan pertama, dan yang kedua untuk menentukan gawang mana yang akan dituju.

Namun, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kini berupaya mengubah aturan tersebut sehingga hanya dilakukan satu kali undian, di mana pemenangnya mendapatkan pilihan pertama dan yang kalah mendapatkan pilihan kedua.

Diperkirakan FIFA memandang langkah ini sebagai cara yang lebih adil untuk mengatur adu penalti daripada memberikan dua keuntungan kepada satu tim.