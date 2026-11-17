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Kesepakatan pertukaran pemain yang tak terduga antara Juventus dan Monaco mulai mengemuka. Penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun berpeluang pindah ke Turin, sementara winger Edon Zhegrova bisa hijrah ke klub asal Kepangeranan Monaco tersebut. Lewat langkah ini, kedua klub berupaya mengatasi masalah di lini serang sekaligus memberi kesempatan baru bagi dua pemain yang minim menit bermain untuk kembali bersinar.

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Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, manajemen Monaco mulai menjajaki kemungkinan merampungkan kesepakatan ini dengan Juventus, seiring makin besarnya keraguan soal masa depan Balogun di tim Prancis tersebut. Sang penyerang gagal menunjukkan tajinya sejak awal musim, meski ekspektasi tinggi mengiringinya setelah ia bertahan di klub pada bursa transfer musim panas lalu.

Masa depan Balogun kembali menjadi sorotan. Penyerang Amerika Serikat itu sebenarnya sudah sangat dekat meninggalkan Monaco pada musim panas lalu, tepatnya ke klub Inggris Everton, yang bernegosiasi dengannya selama berminggu-minggu sebelum transfer tersebut kandas di saat-saat terakhir bursa transfer.

Kedua klub saat itu telah mencapai kesepakatan awal senilai 50 juta euro, termasuk insentif dan bonus. Sang pemain bahkan sudah lolos tes medis, dan kepindahannya ke Liga Primer Inggris tampak tinggal menunggu waktu. Namun, perbedaan pendapat terkait detail kontrak membuat transfer itu urung terwujud.

Balogun sendiri mengungkap detail gagalnya negosiasi tersebut dalam konferensi pers pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa kontraknya berubah saat tahap penandatanganan, sehingga ia mundur dari transfer itu karena tidak lagi merasa nyaman dengan syarat-syarat yang baru.

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"Posisi saya sangat jelas. Saya tidak pernah membicarakannya secara terbuka, tetapi saya datang ke Everton dengan kontrak resmi, lalu kontrak itu diubah saat penandatanganan. Pada akhirnya, saya tidak lagi merasa nyaman untuk menuntaskan kesepakatan itu," ujar penyerang Amerika Serikat tersebut.

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Ia menambahkan bahwa kembali ke Monaco setelah nyaris menjalani petualangan baru merupakan pengalaman yang berbeda baginya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya memperkirakan akan kembali mencari peluang untuk hengkang pada bursa transfer mendatang.

Statistik sang pemain mencerminkan betapa sulitnya musim yang ia jalani. Ia baru tampil dalam 7 pertandingan di semua kompetisi dengan total 230 menit bermain dan hanya mencetak satu gol, di tengah ketatnya persaingan di posisinya serta ketidakmampuannya merebut tempat utama dalam rencana staf pelatih.

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Juventus Bergerak, Zhegrova Jadi Kunci

Di sisi lain, Juventus mulai mempertimbangkan kemungkinan merekrut Balogun, seperti dilaporkan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", seiring keinginan pelatih Luciano Spalletti untuk memperkuat lini depan dengan seorang penyerang murni yang mampu memberikan solusi tambahan bagi tim.

Penyerang Amerika Serikat itu disukai Spalletti dan tampaknya juga terbuka untuk menjalani petualangan baru bersama Juventus, setelah gagal meraih stabilitas yang ia dambakan di Monaco.

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Meski penyerang Swedia Alexander Sorloth berada di puncak daftar prioritas lini serang Juventus, Balogun menjadi opsi alternatif yang serius dan dapat memberikan tambahan daya gedor yang berbeda bagi tim, terlebih sang pemain belum pernah merasakan kompetisi Serie A.

Namun, kejutannya terletak pada kemungkinan dimasukkannya Edon Zhegrova dalam kesepakatan tersebut. Winger asal Kosovo itu menunjukkan ketidakpuasannya dengan situasinya saat ini di Juventus karena tersingkir dari susunan pemain utama dan ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain.

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Monaco sendiri tengah mencari pemain dengan karakter menyerang seperti Zhegrova. Hal ini menjadikan kepindahannya ke Liga Prancis sebagai pilihan yang cocok bagi kedua pihak, terutama jika negosiasi berhasil memasukkannya ke dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan Balogun.

50 Juta Euro Menghambat Kepastian

Dari segi finansial, gaji Balogun yang mencapai sekitar 3,5 juta euro per tahun tampaknya masih dapat diterima Juventus. Namun, klub Italia itu tidak ingin menanggung risiko finansial besar sebelum memastikan kemampuan sang pemain beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Italia.

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Karena itu, petinggi klub asal Turin tersebut lebih memilih mendatangkannya dengan status pinjaman tanpa kewajiban membeli, sambil menilai performanya sebelum mengambil keputusan akhir untuk merekrutnya dengan nilai berkisar antara 45 hingga 50 juta euro.

Di antara keinginan Balogun untuk hengkang dan ambisi Zhegrova untuk merebut kembali tempat utamanya, kesepakatan pertukaran ini bisa menjadi solusi ideal bagi kedua pihak, jika manajemen Juventus dan Monaco berhasil mengatasi hambatan finansial dan mencapai kesepakatan pada bursa transfer musim dingin mendatang.