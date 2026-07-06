Pertengkaran sengit antara Bernardo Silva dan Rodri setelah pertandingan Portugal vs Spanyol: inilah alasannya

Bernardo Silva dan Rodri terlibat dalam pertengkaran sengit pada Senin malam di akhir pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol di Piala Dunia. Kedua mantan rekan setim di Manchester City itu saling berhadapan secara langsung di menit-menit akhir, setelah Spanyol lolos ke perempat final berkat kemenangan 1-0.

Portugal masih mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir tambahan waktu. Bernardo Silva muncul di depan gawang Spanyol, namun sundulannya melambung tipis di atas mistar gawang, sehingga peluang terakhir untuk memperpanjang pertandingan pun sirna.

Segera setelah peluang itu terbuang, Rodri merayakan kegagalan tersebut dengan penuh semangat tepat di depan wajah pemain Portugal itu. Rekaman televisi juga memperlihatkan bagaimana gelandang Spanyol itu tampak memberikan sentuhan ringan di kepala mantan rekan setimnya, yang kemudian membuat Bernardo Silva bereaksi dengan jelas terlihat kesal.

Silva menunjuk ke arah Rodri dengan marah, dan keduanya kemudian saling mendekati. Saat emosi memuncak, para pemain lain harus turun tangan untuk menenangkan situasi. Beberapa saat kemudian, wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan.

Rekaman insiden tersebut langsung beredar luas di media sosial, di mana banyak pendukung bereaksi terkejut atas perselisihan antara kedua gelandang tersebut. Silva dan Rodri pernah bermain bersama selama bertahun-tahun di Manchester City dan meraih sejumlah gelar besar selama periode tersebut.

Rodri langsung bertanggung jawab atas perilakunya setelah pertandingan usai. Pemain timnas Spanyol itu secara terbuka meminta maaf kepada mantan rekan setimnya saat berbicara dengan media.

"Saya meminta maaf kepada Bernardo. Saya merayakan peluang yang dia lewatkan di akhir pertandingan. Itu adalah kesalahan saya," kata Rodri, yang mengakui bahwa ia terbawa emosi saat itu.

Rodri dan Bernardo Silva bermain bersama di Manchester City selama tujuh tahun terakhir. Bernardo Silva baru-baru ini bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain bebas transfer, yang menandai berakhirnya kerja sama mereka di level klub.