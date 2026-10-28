Pelatih Manchester United Michael Carrick dan kaptennya Bruno Fernandes menggelar pembicaraan langsung dan terbuka, dalam upaya meredam krisis internal menjelang laga yang dinanti melawan Chelsea.

Fernandes sempat duduk sebagai cadangan yang tidak dimainkan selama kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth pada Minggu lalu, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan semua pihak.

Pencoretan bintang Portugal itu dari susunan inti menjadi hukuman langsung setelah kritik terbukanya terhadap taktik Carrick usai kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions Eropa, sebuah tindakan yang menyulut kemarahan tim pelatih.

Rekonsiliasi tanpa permintaan maaf yang jelas

Sejumlah sumber menyampaikan kepada "BBC Sport" bahwa keduanya berbicara empat mata dengan tujuan membahas persoalan yang belum terselesaikan dan mengakhiri ketegangan. Belum jelas apakah Fernandes, yang ditunjuk sebagai kapten tim pada 2023, telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas pernyataannya.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Sang pengatur serangan asal Portugal diperkirakan akan kembali ke susunan inti pada laga Sabtu melawan Chelsea, dalam upaya memulihkan keseimbangan.

Carrick selamat dari pemecatan untuk sementara

Pemecatan Carrick sempat diperkirakan secara luas setelah laga Bournemouth, tetapi dewan direksi klub memutuskan memberinya kesempatan terakhir untuk memimpin tim di Stamford Bridge.

Meski tim berada di peringkat 16 Liga Primer Inggris dan hanya meraih satu kemenangan dari delapan pertandingan musim ini, dewan direksi tidak membebankan tanggung jawab penuh kepada Carrick.

Para petinggi menilai bahwa para pemain itu sendiri, sebuah tim yang mereka yakini mampu lolos ke Liga Champions Eropa, tampil buruk dan memikul sebagian besar tanggung jawab. Salah satu pemain mengatakan kepada "BBC Sport": "Kami semua merasa ingin memperbaiki keadaan. Para pemain, tim pelatih, semuanya".

Carrick menerima kabar gembira pada Rabu dengan kembalinya gelandang muda Kobbie Mainoo ke latihan setelah absen dua pekan akibat cedera.

Para pengganti di atas meja

Namun demikian, kendati keputusan untuk mempertahankannya, sumber-sumber "BBC Sport" menyebutkan bahwa klub sudah menyusun daftar singkat calon pengganti yang potensial, mencakup Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, dan Julian Nagelsmann, mantan pelatih Jerman dan Bayern Munich.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa keputusan apa pun untuk menunjuk Howe akan membebani klub dengan kompensasi jutaan paun kepada Newcastle, sementara Nagelsmann tersedia sebagai pelatih tanpa kontrak.



