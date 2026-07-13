Pertemuan rahasia di New York... Kontrak Klopp dengan Red Bull akan diputus dalam hitungan jam

Laporan media menegaskan bahwa para pejabat Federasi Sepak Bola Jerman akan bertemu dengan Oliver Mintzlaff, Kepala Eksekutif Bidang Olahraga perusahaan "Red Bull", besok Selasa, dalam upaya menyelesaikan prosedur pemutusan kontrak Jürgen Klopp dengan tim nasional Jerman, agar ia dapat mengambil alih jabatan pelatih.

Menurut majalah "Kicker" Jerman, pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan mengakhiri kontrak Klopp dengan Red Bull lebih awal—yang berlaku hingga tahun 2029—dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sepak Bola Global di grup tersebut, di mana Mintzlaff akan bertemu dengan Klopp di New York pada akhir pekan ini.

Klopp telah mencapai kesepakatan awal dengan para pejabat Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), termasuk Presiden Bernd Neuendorf dan Wakil Presiden Hans-Joachim Watzke, dalam pertemuan yang digelar di Amerika Serikat. Saat ini, mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool tersebut bekerja sebagai analis olahraga di saluran “Magenta TV” selama Piala Dunia.

Klopp dijadwalkan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2030, namun kesepakatan dengan “Red Bull”, tempat ia bekerja saat ini, belum final.

Kelanjutan Klopp bersama “Red Bull” sebagai duta merek menjadi topik hangat di media, namun beberapa pejabat di Federasi Sepak Bola Jerman tidak mendukung solusi ini.

"Kicker" menjelaskan bahwa Klopp mungkin diizinkan untuk terus memberikan nasihat kepada divisi lisensi olahraga perusahaan global tersebut pada saat-saat di mana ia tidak sedang bekerja dengan tim nasional.

Timnas Jerman membutuhkan pelatih baru setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann menyusul tersingkirnya mereka dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada oleh timnas Paraguay.