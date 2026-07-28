Panitia penyelenggara turnamen tenis "Six Kings Slam" mengumumkan daftar bintang yang akan berpartisipasi dalam edisi ketiganya untuk tahun 2026, di mana petenis Italia Jannik Sinner, petenis Spanyol Carlos Alcaraz, dan petenis Serbia Novak Djokovic memimpin sorotan untuk ajang yang dinantikan ini.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di lapangan keras indoor selama periode 21 hingga 24 Oktober mendatang di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Petenis peringkat pertama dunia, Sinner, berupaya mempertahankan gelar yang telah diraihnya pada dua edisi sebelumnya; ia meraih gelar pertama pada tahun 2024 setelah mengungguli rival tradisionalnya, Alcaraz, dengan dua set berbanding satu set, sebelum mengulangi kemenangannya atas Alcaraz di final edisi 2025 dengan dua set tanpa balas berkesudahan (6-2) dan (6-4).

Edisi baru ini menyaksikan partisipasi lima pemain dari mereka yang tampil pada kompetisi tahun lalu; petenis Serbia Djokovic, pemilik 24 gelar di turnamen-turnamen besar "Grand Slam", kembali tampil bersama petenis Jerman Alexander Zverev, juara Roland Garros tahun ini, serta petenis Amerika Serikat Taylor Fritz, di samping duo teratas Sinner dan Alcaraz.

Susunan pemain menyaksikan satu-satunya perubahan dibandingkan tahun lalu; petenis Australia Alex de Minaur bergabung menggantikan petenis Yunani Stefanos Tsitsipas, yang sebelumnya hadir sebagai pengganti Jack Draper yang cedera pada edisi sebelumnya sebelum tersingkir dari babak pertama menghadapi Sinner.

De Minaur memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri berkat pencapaiannya menempati peringkat kelima dalam klasemen dunia petenis profesional, yang merupakan pencapaian terbaik dalam kariernya hingga saat ini.