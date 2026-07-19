Pertandingan persahabatan impian mulai terlihat di cakrawala... Mesir dan Maroko semakin mendekati pertandingan puncak Arab yang seru

Situs web Maroko "Sport7" mengungkap adanya upaya serius untuk mengatur pertandingan persahabatan yang dinantikan antara Mesir dan Maroko, sebuah laga yang berpotensi mempertemukan dua tim terkemuka di kancah sepak bola Afrika belakangan ini, sebagai bagian dari persiapan mereka menjelang ajang kontinental mendatang.

Menurut situs Maroko tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, Fawzi Lakja, sedang menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, Hani Abou Rida, guna menjadwalkan pertandingan persahabatan yang akan mempertemukan kedua tim di Stadion Kairo, sebagai bagian dari persiapan untuk mengikuti putaran final Piala Afrika mendatang.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa terdapat keinginan bersama dari pihak Abou Rida dan Lakjaa untuk menyelenggarakan pertandingan ini, karena dianggap sebagai ujian yang berat bagi kedua tim yang telah menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, dan berhasil mengharumkan nama sepak bola Afrika di hadapan tim-tim elit dunia, sehingga pertandingan ini menjadi kesempatan ideal untuk menjaga kesiapan teknis menjelang kompetisi resmi.

Situs “Sport7” menyebutkan bahwa kalender Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tahun ini mencakup dua periode jeda internasional setelah berakhirnya Piala Dunia, yang membuka peluang untuk menggelar pertandingan persahabatan ini.

Jeda internasional pertama berlangsung dari 21 September hingga 6 Oktober, dan mencakup dua pertandingan dalam kualifikasi Piala Afrika, serta satu pertandingan persahabatan, sedangkan periode jeda kedua berlangsung dari 9 hingga 17 November, dan mencakup dua pertandingan dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, yang memberikan kedua federasi lebih dari satu kesempatan untuk memilih tanggal yang paling tepat untuk menggelar pertandingan Arab yang dinantikan ini.