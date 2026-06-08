Pertandingan pembuka Piala Dunia terancam batal: ‘Jika tidak ada solusi, pertandingan tidak akan berlangsung’

Di balik pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan, tersembunyi bom waktu politik, demikian dilaporkan BILD. Apa yang seharusnya menjadi pesta sepak bola besar, bagi banyak warga Meksiko juga merupakan kesempatan ideal untuk menyakiti pemerintah.

Media Jerman tersebut menyebutkan setidaknya lima masalah besar yang dapat mengancam dimulainya Piala Dunia pada Kamis mendatang. Ancaman terbesar datang dari sayap radikal serikat guru di Meksiko: para demonstran telah menargetkan pertandingan pembuka.

Mereka menuntut kenaikan gaji dan telah mendirikan kamp protes di Kota Meksiko. Awal bulan ini, bentrokan dengan polisi Meksiko benar-benar meledak: para demonstran memblokir jalan tol dan membakar patung-patung Piala Dunia setinggi beberapa meter. “Jika tidak ada solusi, bola tidak akan bergulir,” demikian pesan yang jelas.

Selain itu, konflik hukum seputar ribuan kursi stadion mengancam akan mengganggu pertandingan pembuka. Pemilik kotak VIP dan tempat duduk musiman, yang sejak tahun 60-an berhak atas akses gratis ke Stadion Azteca, berseberangan dengan FIFA, yang ingin menjual tiket-tiket ini secara komersial. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa pemegang tiket tersebut benar, situasi tetap tegang dan bahkan ada ancaman kekerasan jika para pendukung ditolak masuk pada hari Kamis.

Masalah seputar orang-orang yang hilang juga mengancam akan membayangi pertandingan pembuka. Keluarga dari sekitar 130.000 orang yang hilang berencana mengadakan demonstrasi di Stadion Azteca untuk menarik perhatian dan bahkan membagikan stiker Panini palsu dengan foto anggota keluarga mereka yang hilang.

Ketidakstabilan ini juga tidak terbatas pada Kota Meksiko. Di dan sekitar Guadalajara dan Monterrey, petani dan sopir truk mengancam akan memblokir jalan tol utama sebagai protes terhadap harga pangan yang rendah dan meningkatnya perampokan bersenjata di jalan raya. Hal ini juga mengancam aksesibilitas kota-kota tuan rumah lainnya.

Selain kerusuhan sosial, kondisi cuaca ekstrem juga menimbulkan masalah. Akibat hujan yang terus-menerus, sebagian wilayah Kota Meksiko tergenang air, yang mengakibatkan jalan-jalan tidak dapat dilalui, layanan kereta bawah tanah terhenti, dan pemadaman listrik lokal. Cuaca buruk diperkirakan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan dan mempersulit kedatangan puluhan ribu pendukung.