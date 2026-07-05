Pertandingan antara Maroko dan Prancis memaksa La Liga mengambil keputusan darurat

Liga Spanyol bersiap untuk memulai musim yang luar biasa pada 15 Agustus mendatang, di mana pada putaran pembuka setidaknya satu pertandingan akan ditunda, yaitu laga antara Real Madrid dan Real Sociedad, setelah dipastikan setidaknya satu pemain dari skuad Los Blancos lolos ke babak semifinal Piala Dunia.

Asosiasi Liga Spanyol, dalam jadwal resmi yang disahkan pekan ini, menegaskan bahwa penundaan tersebut berlaku jika “ada sejumlah besar pemain yang lolos ke semifinal atau final Piala Dunia”, sementara Ibrahim Díaz bersama Maroko, serta trio Prancis Kylian Mbappé, Tchouaméni, dan Konaté, sedang bersaing untuk mencapai babak-babak krusial turnamen tersebut.

Asosiasi tersebut berkomitmen untuk memberikan masa istirahat wajib selama 3 minggu kepada para pemain yang berpartisipasi di babak-babak akhir Piala Dunia, sehingga pertandingan-pertandingan yang terdampak harus dijadwal ulang.

Javier Tebas, Presiden Liga Spanyol, pernah menyatakan pada Juni lalu: “Pada hari pertama putaran pembuka, tim-tim yang tidak memiliki pemain di babak semifinal atau final Piala Dunia akan bertanding, sedangkan sisanya akan menunggu,” sambil menegaskan bahwa kehadiran satu pemain saja sudah cukup untuk menunda pertandingan.

Tebas menambahkan: “Secara statistik, jelas bahwa Barcelona dan Real Madrid kemungkinan besar tidak akan bermain pada akhir pekan yang dimulai pada 16 Agustus, dan Athletic Bilbao juga memiliki banyak pemain timnas Spanyol,” sambil memperkirakan setidaknya akan ada 6 atau 7 pertandingan yang digelar pada putaran pertama.

Pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad diputuskan untuk dipindahkan ke tanggal 26–27 Agustus, sementara pertandingan Barcelona, Atlético Madrid, Celta Vigo, dan Osasuna berisiko ditunda, terutama jika Spanyol lolos ke semifinal, mengingat klub-klub La Liga memiliki pemain dari tim nasional Brasil, Inggris, Argentina, dan Norwegia yang lolos ke babak-babak selanjutnya.

Tebas mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa sisa pertandingan akan dimainkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan mengatakan: “Tidak masuk akal jika tim-tim yang pemainnya tersingkir di babak penyisihan grup mulai bertanding pada 14 Agustus, karena hal itu bertentangan dengan aturan 21 hari libur dan 21 hari masa persiapan musim.”