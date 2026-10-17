Nkunku, yang kembali ke klub asal Sachsen itu dengan status pinjaman pada musim panas setelah tiga tahun mengecewakan bersama Chelsea dan AC Milan, termasuk salah satu pencetak gol tersukses di Bundesliga saat bermain di stadion milik klub tersukses di Jerman itu.

Penyerang asal Prancis itu mencetak tiga gol di Allianz Arena selama periode pertamanya di Leipzig dari 2019 hingga 2023. Gol terakhirnya tercipta tepat sebelum kepindahannya ke Chelsea senilai 60 juta euro, pada pekan ke-33 musim 2022/23 saat Leipzig kalah 1-3 di Munich. Nkunku juga mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 pada akhir 2020 dan kemenangan 3-2 pada Februari 2022. Sebaliknya, ia tak pernah mencetak gol ke gawang Bayern saat bermain di Leipzig.

Meski sudah mengoleksi tiga gol, Nkunku bukan pemuncak daftar pencetak gol Bundesliga tersukses di Allianz Arena. Dodi Lukebakio, yang antara lain mencetak hat-trick bersama Fortuna Düsseldorf, dan Markus Rosenberg, yang seluruh golnya dicetak bersama Werder Bremen, berada di atasnya dalam daftar tersebut dengan masing-masing empat gol.

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Pada Sabtu, Nkunku berpeluang menambah koleksi golnya di Fröttmaning. Ia membutuhkan dua gol untuk menjadi pemain yang paling sering membobol gawang Bayern di Allianz Arena. Melihat performanya saat ini, peluang itu setidaknya bukan sesuatu yang mustahil.

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Baru akhir pekan lalu, Nkunku mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt. Ia juga mencetak gol saat Leipzig menang 5-0 atas HSV. Selain itu, ia mencatatkan masing-masing satu assist di Bundesliga dan Liga Champions.

Namun, Leipzig memiliki catatan tandang yang mengkhawatirkan pada musim yang masih berjalan ini. Tim asal Sachsen itu kalah di laga tandang baik di Bundesliga, yakni 1-3 dari Werder Bremen dan 0-2 dari Bayer Leverkusen, maupun di Liga Champions, yakni 1-4 dari Como 1907. Seluruh sembilan poin liga yang diraih tim asuhan Martin Demichelis didapat di kandang. RB juga menang di kandang dalam Liga Champions, 1-0 atas PSV Eindhoven.

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Nkunku dipinjamkan ke Leipzig hingga akhir musim. Setelah itu, RB memiliki opsi pembelian yang kabarnya bernilai 28 juta euro untuk merekrutnya secara permanen dari AC Milan. Pemain berusia 28 tahun itu baru pindah dari Chelsea ke Rossoneri setahun sebelumnya dengan biaya transfer 38 juta euro, tetapi penampilannya di Italia mengecewakan, seperti sebelumnya di Inggris.

Dalam beberapa tahun terakhir, rumor mengenai dugaan ketertarikan Bayern terhadap Nkunku juga berulang kali muncul. Terutama Max Eberl, petinggi bidang olahraga Bayern yang mengenal Nkunku sejak keduanya berada di Leipzig, dikabarkan merupakan penggemar pencetak gol terbanyak musim 2022/23 itu. Namun, transfer tersebut tidak terjadi.