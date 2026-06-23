Persaingan tiga pihak dari Arab Saudi untuk mendapatkan kontrak dengan Imam Ashour

Minat klub-klub Liga Saudi untuk merekrut Imam Ashour, bintang Al-Ahly Mesir, kembali meningkat menjelang jendela transfer mendatang, seiring penampilan gemilang yang ditunjukkan sang pemain bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026.

Saat ini, Imam Ashour sedang membela timnas Mesir di Piala Dunia, di mana ia telah meninggalkan jejak yang jelas sejak putaran pertama fase grup, setelah mencetak gol spektakuler saat melawan Belgia yang berakhir imbang (1-1).

Menurut laporan surat kabar "Al-Weam" dariArab Saudi, Imam Ashour telah menerima tiga tawaran dari klub-klub Saudi yang berupaya mendapatkan jasanya mulai musim depan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa tiga klub dari Liga Roshen Saudi menunjukkan minat serius untuk merekrut gelandang Al-Ahly tersebut, karena mereka yakin dengan kemampuan teknisnya serta kontribusi yang dapat ia berikan bagi tim barunya.

Imam Ashour yang berusia 28 tahun terikat kontrak dengan Al-Ahly untuk dua musim ke depan, namun hingga saat ini ia belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya atau klub mana yang akan menjadi tujuannya selanjutnya.

"Al-Weam" menambahkan bahwa manajemen Al-Ahly Mesir tidak keberatan membahas tawaran apa pun terkait para pemain timnya, asalkan tawaran finansialnya sesuai dan memenuhi harapan klub.

Ashour sebelumnya telah menerima beberapa tawaran dalam beberapa periode terakhir, sebelum minat untuk merekrutnya kembali muncul selama bursa transfer saat ini, berkat penampilannya yang konsisten baik bersama Al-Ahly maupun tim nasional Mesir.

Pemain tersebut diperkirakan akan menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah ia menyelesaikan partisipasinya bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, di tengah pemantauan dan antisipasi dari klub-klub Saudi yang ingin merekrutnya.

Timnas Mesir akan menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 dengan pertandingan sengit melawan Iran pada Sabtu pagi mendatang, di mana tim "Al-Fara'una" akan berusaha memastikan lolos ke babak gugur.