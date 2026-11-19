Bagikan Ikuti GOAL di Google

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan daftar kandidat presiden untuk pemilihan yang akan digelar pada Maret 2027 di Maroko.

Iklan

Pendaftaran untuk mengikuti pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional resmi ditutup kemarin, Rabu, 18 November.

Gianni Infantino berupaya untuk kembali terpilih sebagai presiden FIFA, dan kini ia tahu harus mengalahkan dua pesaing demi mempertahankan jabatannya.

Di tengah perlawanan yang kian menguat, pria asal Swiss itu harus bersaing dengan kandidat Jepang Kozo Tashima, serta kandidat Prancis yang didukung Federasi Sepak Bola Eropa, yakni Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo.

FIFA memastikan dalam sebuah pernyataan resmi, Kamis hari ini, nama-nama tiga kandidat yang bersaing memperebutkan kursi presiden.

Iklan Iklan

FIFA menjelaskan bahwa setelah Dewan FIFA menyerukan pelaksanaan pemilihan pada 29 April 2026, Sekretariat Jenderal FIFA menerima pencalonan berikut, yang diajukan oleh federasi anggota, untuk pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung dalam Kongres FIFA ke-77 di Rabat, Maroko, pada 18 Maret 2027.

Topik Terkait

Para kandidat, yang diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga, adalah: Philippe Diallo, Gianni Infantino, Kohzo Tashima.

Sesuai dengan Regulasi Tata Kelola FIFA, pencalonan tersebut telah diteruskan kepada Komite Pemilihan untuk ditinjau dan ditentukan kelayakan para kandidatnya.

Iklan

Sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA dan jadwal pemilihan, federasi anggota akan diberi tahu nama-nama kandidat yang diterima paling lambat 18 Februari 2027.

UEFA Panaskan Persaingan Kursi Presiden

Ketika berbagai indikasi mengarah pada kemenangan Infantino secara aklamasi, situasi berubah dengan cepat setelah Federasi Sepak Bola Eropa memutuskan mengajukan kandidat untuk menantang presiden petahana, yang menuai kritik luas sejak Piala Dunia musim panas lalu.

Iklan

Federasi-federasi nasional Eropa yang terwakili di Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Dewan FIFA menyatakan dukungan bulat terhadap pencalonan Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027.

Menurut pernyataan resmi di situs "UEFA", sikap ini diambil dalam rapat yang dipimpin Aleksander Čeferin, Presiden Federasi Sepak Bola Eropa, di mana federasi-federasi tersebut secara resmi meminta Diallo untuk maju dalam pemilihan dan berjanji memberikan dukungan penuh kepadanya.

Iklan

Philippe Diallo memiliki pengalaman luas di berbagai level sepak bola. Ia pernah memimpin organisasi yang mewakili klub-klub sepak bola profesional Prancis, menjadi anggota dewan direksi Liga Sepak Bola Profesional Prancis, serta bertugas dalam struktur penyelesaian sengketa FIFA.

Diallo memimpin Federasi Sepak Bola Prancis sebelum bergabung dengan Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa pada 2023.

Iklan

Di tengah kekhawatiran serius terhadap arah yang ditempuh FIFA, federasi-federasi nasional Eropa menyerukan pembaruan persatuan dan penguatan kepercayaan di dalam komunitas sepak bola global.

Federasi-federasi tersebut menegaskan bahwa FIFA harus menempatkan pengembangan permainan di seluruh kawasan dunia sebagai prioritas utama, dengan tetap berkomitmen pada standar tata kelola tertinggi serta bekerja dalam kemitraan erat dengan federasi anggota, konfederasi, dan semua pemangku kepentingan sepak bola.