Persaingan sengit antara Salah dan Trezeguet untuk meraih prestasi khusus

Para bintang generasi saat ini di tim nasional Mesir terus menorehkan nama mereka dalam sejarah tim Firaun, melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Mesir akan bertanding pada Selasa malam ini melawan Argentina di babak 16 besar, setelah berhasil mengalahkan Australia di babak 32 besar.

Menurut data "Stats Foot", Mahmoud Hassan Trezeguet memimpin daftar pemain Mesir dengan penampilan terbanyak di turnamen besar: Piala Afrika dan Piala Dunia, dengan total 33 pertandingan.

Selain itu, kapten timnas Mesir, Mohamed Salah, menambah jumlah penampilannya saat menghadapi Argentina hari ini, sehingga ia menyamai rekor legenda "Al-Fara'una", Ahmed Hassan, dengan masing-masing 32 pertandingan.

Generasi saat ini dari timnas Mesir di bawah kepemimpinan pelatih Hossam Hassan tampil gemilang, di mana mereka menorehkan sejarah baru bagi "Faraon" di Piala Dunia, dengan mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

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