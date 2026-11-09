Delegasi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" tiba di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Senin, dalam rangkaian tur inspeksi mereka ke kota-kota dan stadion yang dicalonkan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2030, di tengah pencalonan stadion Catalunya tersebut untuk menggelar pertandingan final turnamen.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS", Spotify Camp Nou merupakan salah satu dari tiga stadion yang dicalonkan untuk menggelar pertandingan apa pun di Piala Dunia, termasuk final, sesuai dengan dokumen pencalonan tuan rumah.

Stadion Barcelona hadir bersama Santiago Bernabeu, dan Stadion Hassan II di Maroko yang masih dalam tahap pembangunan, di antara tiga stadion yang dicalonkan untuk menggelar pertandingan final.

Delegasi Federasi Sepak Bola Internasional selama kunjungan tersebut mencakup perwakilan dari Federasi Sepak Bola Spanyol dan pejabat dari lembaga-lembaga terkait, bersama sejumlah anggota klub Barcelona yang dipimpin oleh presiden klub Joan Laporta.

Tur ini meliputi inspeksi fasilitas stadion, dalam rangka proses penilaian yang mempertimbangkan banyak faktor, tidak terbatas pada stadion itu sendiri, tetapi juga meliputi infrastruktur, kapasitas hotel, rumah sakit, sarana transportasi dan komunikasi, serta apa yang dikenal sebagai stadion cadangan yang akan digunakan sebagai pusat latihan bagi tim-tim yang berpartisipasi.

Camp Nou, yang pekerjaan pengembangan dan rehabilitasinya masih perlu dirampungkan, merupakan salah satu dari dua opsi yang diajukan di Spanyol untuk menggelar pertandingan final, di tengah perdebatan yang berlangsung antara negara-negara penyelenggara mengenai stadion yang akan menggelar laga penutup turnamen.

Persaingan tampak menonjol terutama antara Maroko, yang menginginkan Stadion Hassan II menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia, dan Spanyol yang memiliki dua opsi, yakni Santiago Bernabeu dan stadion Barcelona.

Perlu dicatat bahwa keputusan akhir mengenai stadion tuan rumah pertandingan final akan menjadi kewenangan Federasi Sepak Bola Internasional semata, sementara kunjungan-kunjungan ini merupakan faktor penentu dalam menilai kelebihan dan kekurangan setiap stadion, serta sejauh mana kemampuannya menggelar pertandingan tersebut.

Namun keputusan utama pertama yang dinantikan adalah penentuan jumlah kota tuan rumah dan pemilihan stadion-stadion yang akan menggelar pertandingan turnamen. Tur inspeksi ini direncanakan berlanjut besok hari Selasa di kota Barcelona, di mana delegasi Federasi Internasional akan mengunjungi Stadion RCDE.