Persaingan antara Eropa dan Teluk atas penemuan Wahbi di Piala Dunia

Kiper asal Maroko, Yannis Benchaouch, yang bermain untuk klub Prancis Monaco, menarik minat banyak klub Eropa dan Teluk.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa Benchaouch, yang berusia 19 tahun, menolak perpanjangan kontraknya dengan Monaco, dan berencana untuk hengkang dari Liga Prancis.

Benshoush merupakan salah satu penemuan pelatih Mohamed Wahbi, yang membawa Maroko meraih gelar Piala Dunia U-20.

Wahbi baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Maroko senior, menggantikan Walid Regragui.

"Foot Mercato" menyebutkan bahwa Benchaouch menarik minat tiga klub Italia, yaitu Inter Milan, Monza, dan Modena.

Selain itu, ia juga diminati oleh beberapa klub Prancis, Belanda, Belgia, dan Spanyol, serta klub Al-Gharafa dari Qatar yang tertarik untuk merekrutnya.

