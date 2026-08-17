Perpecahan Afrika soal masa depan Infantino di kursi kepresidenan FIFA

Pertarungan seputar sosok dan masa depan Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, masih terus berlanjut di balik layar sepak bola dunia.

Hal ini muncul dengan latar belakang inisiatif Infantino yang tidak berhasil untuk memprivatisasi turnamen Piala Dunia, di mana upaya-upaya sosok nomor satu sepak bola dunia untuk mengembalikan ketenangan suasana tidak membuahkan hasil yang diharapkan, bahkan di dalam konfederasi-konfederasi benua yang menunjukkan dukungan terbuka kepadanya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang memiliki jumlah suara terbanyak kedua setelah Eropa dengan 54 federasi nasional yang bergabung dengan FIFA, merupakan pihak yang menjadi poros dalam pemilihan otoritas tertinggi sepak bola dunia.

Patrice Motsepe, Presiden CAF, telah menegaskan secara terbuka dukungan institusional ini dengan menekankan bahwa kotak suara adalah satu-satunya cara untuk melakukan perubahan dalam kepengurusan.

Surat kabar Spanyol itu mengatakan: "Situasi di dalam benua Afrika tidak sejelas yang terlihat", di mana Constant Omari, mantan Presiden Federasi Sepak Bola Kongo (2003-2021) dan mantan anggota dewan FIFA, menegaskan bahwa kesannya menunjukkan bahwa setidaknya setengah dari federasi menentang Infantino.

Omari menyebutkan bahwa meskipun ada sikap resmi, ada perlawanan di balik layar, dan jika dilakukan pemungutan suara rahasia hari ini, maka setengah dari federasi tidak akan mematuhi pendapat resmi.

Kelompok berbahasa Inggris memimpin sektor yang paling kritis, yang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap penyalahgunaan kekuasaan Infantino dan sejumlah keputusan wasit, khususnya karena apa yang terjadi dengan wasit Omar Artan di Piala Dunia, ditambah dengan inisiatif terkait penjualan sebagian hak Piala Dunia kepada perusahaan swasta.

"Marca" menambahkan: "Sebaliknya, Infantino mendapatkan dukungan tanpa syarat dari Maroko dan presidennya Fouzi Lekjaa, yang berupaya mendapatkan hak menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia sebagai imbalan atas dukungan tanpa syarat ini".

Surat kabar itu melanjutkan: "Daftar negara yang mendukung Infantino selain Maroko mencakup Mesir, Mauritania, Sudan, Niger, Djibouti, dan Republik Demokratik Kongo, yang federasi sepak bolanya dipimpin oleh Vairon Musinga Umba, seorang sahabat dekat Infantino sejak masa studi mereka di Freiburg, dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Afrika di bawah kepemimpinan Motsepe".

Front yang paling kritis di Afrika menyuarakan kecurigaannya terhadap hubungan antara Musinga Umba dan Motsepe, dan tidak lepas dari ingatan pengakhiran sepihak kontrak yang disepakati dengan perusahaan Lagardère terkait hak siar televisi pada tahun 2019, ditambah dengan masalah-masalah yang dihadapi persiapan Piala Afrika mendatang, selain pengumuman penyelenggaraannya setiap empat tahun sekali.

Omari menegaskan bahwa masalah wasit adalah tetes air yang membuat cawan meluap, dengan menyebutkan bahwa semua orang di Konfederasi Sepak Bola Afrika mulai merasa jengah dengan dominasi mutlak Infantino atas Motsepe dan kepengurusan.

Federasi Sepak Bola Eropa terus menekan Infantino, di mana muncul kabar setelah final Piala Super yang digelar pekan lalu di Salzburg tentang rencananya untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Infantino jika ia tidak mundur atau meninggalkan jabatannya secara sukarela dalam beberapa bulan mendatang.

"Marca" menutup: "Ada pula Asosiasi Klub Eropa yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi bersama Aleksander Ceferin, Presiden UEFA, di mana kedua institusi tersebut berupaya mendapatkan dukungan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia dengan tujuan menciptakan revolusi institusional di dalam koridor FIFA".