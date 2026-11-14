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Bayer Leverkusen bergerak cepat untuk mengamankan kelanjutan bintang mudanya, Ibrahim Maza, di tengah meningkatnya minat terhadap jasanya dari klub-klub besar Eropa, yang dipimpin oleh Barcelona, Manchester City, dan Paris Saint-Germain, setelah gelandang asal Aljazair itu menarik perhatian dengan penampilan-penampilan istimewanya pada periode terakhir.

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Meski bursa transfer telah ditutup, klub-klub besar terus memantau para pemain muda berbakat secara berkesinambungan, sementara klub-klub yang memanfaatkan jasa para pemain tersebut berupaya mengamankan kontrak mereka dengan syarat-syarat terbaik yang memungkinkan.

Dalam konteks ini, surat kabar Jerman "Bild" mengungkap bahwa penampilan istimewa yang ditunjukkan Ibrahim Maza, pemain Leverkusen berusia 20 tahun, mendorong klubnya untuk bergerak cepat memperpanjang kontraknya, dengan menyebutkan bahwa klub-klub seperti Manchester City dan Barcelona mengamati sang pemain dari dekat.

Sejumlah laporan sebelumnya telah mengungkap pada awal November ini mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain untuk merekrut Maza, yang mendorong sang pemain sendiri berbicara tentang ambisi masa depannya untuk bermain bagi salah satu klub besar Eropa.

Maza, yang telah menjalani 23 pertandingan internasional bersama timnas senior Aljazair, mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "RTL" dan "Sky Sport Jerman": "Tentu saja, akan menjadi impian besar bagi saya untuk suatu hari bermain bagi klub kenamaan seperti Paris Saint-Germain, karena mereka adalah salah satu klub terbaik di dunia, setara dengan Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal."

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Ia menambahkan: "Bermain bagi klub sebesar itu adalah tujuan yang saya upayakan untuk dicapai, sama seperti banyak pemain sepak bola lainnya."

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Tampaknya pernyataan talenta muda Aljazair itu mendorong para petinggi Leverkusen untuk bergerak tanpa menunda, karena laporan "Bild" menyebutkan bahwa Maza kini sudah dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Jerman tersebut hingga tahun 2031, menggantikan waktu berakhirnya saat ini pada 2030, setelah beberapa putaran negosiasi.

Laporan itu menjelaskan bahwa Leverkusen telah menyodorkan tawaran tertulis kepada sang pemain, yang mencakup kenaikannya ke kategori gaji tertinggi di dalam tim, sehingga gaji tahunannya meningkat dari 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro, di samping bonus tambahan sebesar total 4 juta euro.

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Salah satu faktor paling menonjol yang turut mendorong kemajuan negosiasi menuju kesepakatan adalah persetujuan Maza untuk tidak memasukkan klausul pelepasan tertentu dalam kontrak yang memungkinkannya pergi dengan nilai yang telah ditetapkan di awal.

Langkah ini sangat menyerupai strategi yang pernah ditempuh Leverkusen sebelumnya dengan Florian Wirtz, yang kini Maza kerap dibandingkan dengannya, sebelum kepindahannya ke Liverpool dengan nilai 140 juta euro dua tahun lalu.

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Para petinggi klub Jerman itu menilai bahwa Maza juga memiliki potensi yang dapat menaikkan nilai pasarnya hingga 100 juta euro dalam waktu dekat.

Ibrahim Maza sebelumnya pindah ke Leverkusen dari Hertha Berlin, pesaing di divisi kedua Liga Jerman, pada tahun 2025, dalam kesepakatan senilai 12 juta euro.

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Perkembangannya yang pesat membantunya mengamankan tempat inti dalam skuad Leverkusen, sebelum kemudian menjelma menjadi salah satu pilar penting tim, setelah mencetak 4 gol dan menyumbang 4 assist dalam 14 pertandingan yang ia jalani pada musim ini.

Melalui perpanjangan kontrak pemainnya, Leverkusen berupaya mengamankan masa depannya dan menghindari kehilangan sang pemain di tengah kemungkinan bergeraknya klub-klub yang berminat mendapatkan jasanya.

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Meski ada indikasi ketertarikan Barcelona terhadap sang pemain, selain pernyataan Maza baru-baru ini tentang klub Katalan itu, bersama klub-klub lain, sebagai salah satu impian masa depannya, tim Spanyol tersebut saat ini tidak mengalami kekurangan pemain lini tengah, bahkan memiliki kelimpahan opsi di posisi tersebut sesuai dengan susunan pemainnya saat ini.