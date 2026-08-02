Sepanjang hari Minggu, pemain ofensif itu, yang bersama Brasil tersingkir dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia pada awal Juli (1:2), akan kembali ke Madrid dari liburan usai Piala Dunia. Pada Senin ia akan mulai berlatih dan dengan itu memulai persiapan menyambut musim baru, setelahnya menurut surat kabar Spanyol AS pembicaraan yang menentukan langsung dijadwalkan.

Vinicius pertama-tama akan duduk bersama pelatih baru Jose Mourinho, yang memiliki riwayat sensitif dengannya, yang berakar dari skandal rasisme saat duel Liga Champions Real melawan mantan klub Mourinho, Benfica, pada Februari. Namun, kabarnya tidak ada lagi darah buruk di antara keduanya dan Mourinho sangat enggan kehilangan Vinicius.

Bagaimana sang pemain sendiri memandang masa depannya kemudian akan ia jelaskan secara final kepada petinggi Real setelah pembicaraan dengan Mourinho. Kabarnya, kubu Madrid menuntut keputusan cepat dari Vinicius, yang kini dihadapkan pada dua opsi berbeda: memperpanjang kontrak di Real atau pindah pada musim panas ini ke Arsenal. Los Blancos ingin sebisa mungkin menghindari melepas pemain Brasil itu secara gratis setelah kontraknya saat ini habis pada 2027.

Bonus tanda tangan kabarnya jadi titik krusial dalam negosiasi antara Real Madrid dan Vinicius Junior

Selama sekitar satu setengah tahun, pertanyaan apakah Vinicius akan memperpanjang kontraknya di Bernabeu atau tidak terus menggantung. Pemain 26 tahun itu memang pada dasarnya masih melihat dirinya tetap bersama Los Blancos, tetapi dalam urusan finansial muncul hambatan dalam negosiasi. Seberapa besar hambatan itu, selalu muncul laporan yang berbeda-beda. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, keinginan klub dan pemain masih menunjukkan perbedaan yang jelas.

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Portal online ternama itu menguraikan secara rinci perkembangan dalam pembicaraan soal perpanjangan kontrak tersebut. Sejak musim semi 2025, kubu Vinicius kabarnya bersikeras pada paket total yang akan memberinya hampir 30 juta euro per tahun. Di dalamnya juga disebut ada bonus tanda tangan - menurut The Athletic, itulah titik krusial yang menentukan.

Sebab, Real tampaknya sama sekali tidak ingin menyetujuinya, sementara Vinicius disebut memandang itu sebagai satu-satunya cara untuk secara keseluruhan memperoleh bayaran lebih tinggi daripada rekan superstar Kylian Mbappe. Pasalnya, Mbappe mendapat jaminan bonus tanda tangan semacam itu - dan sangat besar - ketika ia pindah secara gratis dari Paris Saint-Germain ke ibu kota Spanyol pada 2024.

Real Madrid tak lagi ingin memperbaiki tawaran kontrak untuk Vinicius Junior

Meski kadang disebut Vinicius siap menurunkan tuntutannya demi bertahan di Madrid, sampai saat ini hal itu jelas belum terjadi. Apakah kini ia akan melunak, masih harus ditunggu. Sementara itu, posisi Real disebut seragam jelas: tidak akan ada lagi perbaikan tawaran. Jadi, Vinicius harus menerima tawaran kontrak yang saat ini ada atau kemungkinan besar akan dijual.

Dan di sinilah Arsenal masuk ke dalam gambar. Menurut The Athletic , The Gunners selama berbulan-bulan telah memanfaatkan situasi Vinicius yang belum jelas untuk memetakan kerangka dasar bagi kemungkinan transfer mega di belakang layar. Belakangan, media Inggris kemudian kompak melaporkan bahwa Arsenal sedang merencanakan tawaran rekor untuk Vinicius dan ingin menjadikan dribbler itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub.

Apakah Arsenal akan mendapatkan Vinicius? "Mikel Arteta mencintainya"

"Mikel Arteta mencintainya," tulis The Athletic mengutip sumber yang dekat dengan pelatih juara Inggris itu, yang menegaskan: "Jika Vinicius tidak memperpanjang kontrak, kami akan siap." Di Arsenal, mereka sadar hanya ada sedikit pemain di dunia yang bisa memberi dimensi baru kepada tim yang belakangan begitu sukses itu. Karena itu, klub London tersebut siap mendobrak struktur gaji tradisional demi Vinicius. Optimisme untuk menuntaskan manuver itu bagaimanapun disebut ada di kubu Inggris. Terlebih, dengan sisa kontrak tinggal satu tahun, Vinicius mungkin bisa didapat dengan harga sedikit di bawah nilai pasarnya.

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The Athletic sementara itu menilai sikap hati-hati Arsenal dalam negosiasi terkait winger PSG Bradley Barcola, yang sebelumnya rutin dikaitkan dengan The Gunners, sebagai indikasi bahwa mereka mungkin memiliki kartu as yang lebih besar dalam diri Vinicius. Pemain timnas Brasil itu akan menjadi opsi 1a mutlak untuk penguatan di sayap kiri, posisi yang masih ingin diperkuat Arsenal musim panas ini selain Christos Tzolis (didatangkan seharga 40 juta euro dari Club Brugge sebagai pengganti Leandro Trossard yang hengkang ke Besiktas).

Sementara itu, Real tampaknya sudah memiliki calon pengganti potensial untuk Vinicius dalam diri Yan Diomande. Klub raksasa Spanyol itu kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain sayap RB Leipzig tersebut, tetapi negosiasi dengan klub Bundesliga itu berjalan rumit. Menurut kabar yang beredar, Real harus menyiapkan setidaknya 120 juta euro untuk mendapatkan Diomande. Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu sendiri kini tidak ikut dalam pemusatan latihan ke Austria, menurut RB karena sakit. Namun, menurut laporan Sky, Diomande secara mental sudah berpamitan dari Leipzig dan dalam kondisi apa pun mengincar kepindahan ke Real.