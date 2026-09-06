Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menegaskan bahwa presidennya, Gianni Infantino, akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali pada bulan Maret mendatang.

Infantino, yang menjabat posisi ini sejak 2016, menghadapi tekanan yang kian meningkat menyusul pembatalan rencananya untuk menjual saham dalam kompetisi-kompetisi FIFA kepada perusahaan-perusahaan investasi swasta.

Rencana menguntungkan yang digagas Infantino tersebut memicu gelombang kemarahan global, di mana Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengancam akan memboikot seluruh kompetisi FIFA, termasuk turnamen Piala Dunia.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh FIFA, disebutkan: "Infantino mengumumkan pada bulan April bahwa ia akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali pada tahun 2027,"

Pernyataan itu menambahkan: "Tentu saja, tidak ada yang berubah. Tuan Infantino akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali."

Ini merupakan kali pertama FIFA mengumumkan bahwa Infantino bertujuan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat sejak dimulainya skandal yang mengikuti turnamen Piala Dunia pada musim panas.

Pekan ini FIFA menuduh Federasi Sepak Bola Eropa melancarkan "kampanye pencemaran terhadapnya dan kepemimpinannya", dalam rangka membantah proses hukum yang berkaitan dengan rencana Infantino.

UEFA pekan lalu telah mengajukan dokumen-dokumen hukum di Amerika Serikat yang menuntut pengungkapan bukti dan dokumen dari FIFA, seraya memperingatkan kemungkinan pengajuan gugatan pidana di Swiss.

Jaringan "BBC Sport" mendapat informasi bahwa UEFA yakin dapat menemukan seorang kandidat untuk menyaingi Infantino.

Setiap kandidat wajib memperoleh dukungan sedikitnya 106 federasi dari total 211 federasi yang menjadi anggota FIFA.

UEFA mengurungkan gagasan untuk mencoba memaksakan pemungutan suara mosi tidak percaya.

Meloloskan usulan ini membutuhkan persetujuan tiga perempat anggota, yakni 159 suara, melalui amandemen terhadap peraturan dasar FIFA, suatu hal yang dianggap tidak realistis.

Sejauh ini belum ada kandidat lain yang disebutkan untuk menyaingi Infantino, meskipun presiden Konfederasi CONCACAF, Victor Montagliani, dianggap sebagai pilihan serius.

Permohonan pencalonan harus diajukan paling lambat 18 November.



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