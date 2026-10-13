Pernyataan resmi: FIFA merespons skandal gaji rahasia Infantino

Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kembali menemukan dirinya berada di pusat polemik luas setelah skandal gaji tambahan terbaru.

Berdasarkan investigasi yang dipublikasikan surat kabar Inggris "The Times" pada Senin malam, presiden FIFA diduga menerima kompensasi tambahan dari perusahaan FWC2026 US Inc, perusahaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Menurut dokumen pajak Amerika Serikat, jumlah tersebut mencapai 1,76 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, atau sekitar 1,5 juta euro, di luar pendapatan yang sebelumnya telah diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional.

Pengungkapan ini memunculkan pertanyaan seputar transparansi keuangan FIFA dan soal gaji sebenarnya yang diterima presidennya.

FIFA merespons cepat tuduhan tersebut dengan membantah adanya pelanggaran. Organisasi itu menegaskan komitmen penuhnya terhadap seluruh kewajiban terkait pelaporan, serta membantah adanya pelanggaran terhadap statutanya.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan badan administratif tersebut pada Selasa, disebutkan: "FIFA tidak membayar gaji kedua kepada presidennya, dan FIFA mematuhi semua persyaratan pelaporan terkait kompensasi. Kompensasi tahunan presiden FIFA, beserta tunjangan kontraktual lainnya, ditentukan oleh subkomite independen untuk kompensasi."

Pernyataan itu menambahkan, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Telegraph": "Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dengan tegas menolak segala klaim bahwa pihaknya tidak mengungkapkan informasi keuangan dan bahwa pihaknya melanggar regulasi FIFA. Laporan keuangan FIFA tunduk pada audit independen, dan seluruh pelaporan sesuai dengan regulasi perpajakan di Swiss, Amerika Serikat, dan negara lainnya."

Dewan pimpinan tersebut menegaskan bahwa pihaknya "sepenuhnya berfokus pada pertemuan Dewan FIFA pada hari Kamis dan menantikan diskusi dengan para anggotanya untuk terus mengembangkan sepak bola setelah sukses menggelar turnamen Piala Dunia paling sukses dalam sejarah".



