Pernyataan resmi dari Ballon d'Or setelah kesalahan fatal

Komite penyelenggara Ballon d'Or mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan duduk perkara pemberitaan soal penobatan Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal sebagai pemenang penghargaan, hanya beberapa jam sebelum acara dimulai.

Situs resmi Ballon d'Or sebelumnya memuat tiga artikel, di mana masing-masing mengumumkan kemenangan salah satu dari tiga kandidat tersebut atas penghargaan itu.

Dalam pernyataannya, komite penyelenggara mengatakan: "Laporan profil tentang beberapa kandidat Ballon d'Or, yang disusun oleh situs penghargaan, secara keliru dipublikasikan secara daring. Artikel-artikel ini telah ditulis sebelumnya untuk setiap kandidat, sebagai antisipasi atas kemungkinan kemenangannya meraih penghargaan tersebut."

Pernyataan itu menambahkan: "Artikel-artikel ini sama sekali tidak mengungkap urutan tiga posisi teratas, yang hingga kini masih belum diketahui oleh siapa pun."