Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-FIFA-AWARD-BALLONAFP
Diterjemahkan oleh

Pernyataan resmi dari Ballon d'Or setelah kesalahan fatal

L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Bayern Munich
LaLiga
Bundesliga
Champions League
World Cup
Spanyol
Inggris
Prancis
Jerman

Siapa yang akan menjadi sang juara?

Komite penyelenggara Ballon d'Or mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan duduk perkara pemberitaan soal penobatan Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal sebagai pemenang penghargaan, hanya beberapa jam sebelum acara dimulai.

Situs resmi Ballon d'Or sebelumnya memuat tiga artikel, di mana masing-masing mengumumkan kemenangan salah satu dari tiga kandidat tersebut atas penghargaan itu.

Dalam pernyataannya, komite penyelenggara mengatakan: "Laporan profil tentang beberapa kandidat Ballon d'Or, yang disusun oleh situs penghargaan, secara keliru dipublikasikan secara daring. Artikel-artikel ini telah ditulis sebelumnya untuk setiap kandidat, sebagai antisipasi atas kemungkinan kemenangannya meraih penghargaan tersebut."

Pernyataan itu menambahkan: "Artikel-artikel ini sama sekali tidak mengungkap urutan tiga posisi teratas, yang hingga kini masih belum diketahui oleh siapa pun."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google