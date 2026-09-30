Sebab setelah kemenangan 2-0 Three Lions atas Republik Ceko di Nations League, di mana Alexander-Arnold dalam baru penampilan internasional keduanya sejak Tuchel mengambil alih pada awal 2025 memberikan assist indah untuk gol pembuka Anthony Gordon, justru sang pencetak gol melontarkan pernyataan sensitif usai laga yang langsung ia koreksi sendiri.

"Dia punya perjalanannya sendiri bersama Inggris. Dia mungkin seharusnya bermain lebih banyak," kata bintang lini serang Barcelona itu, ketika ditanya soal penampilan Alexander-Arnold melawan Republik Ceko, lalu langsung menambahkan: "Maaf, dia mungkin ingin bermain lebih banyak daripada yang sudah dia jalani."

Pada saat yang sama, Gordon kembali menyoroti kualitas yang bisa diberikan bek Real Madrid itu kepada Three Lions, yang pada akhirnya berujung pada assistnya. "Hanya sedikit pemain yang punya kemampuan, teknik, dan keberanian untuk mungkin membuat kesalahan dan mencoba umpan silang itu. Itulah mengapa dia begitu bagus dan saya benar-benar ingin bermain dengannya karena alasan itu," tegas Gordon.

Tuchel mencoret Alexander-Arnold di Piala Dunia: penyingkiran yang sudah terisyaratkan

Sementara itu, Tuchel menegaskan bahwa ia "tidak pernah meragukan" bahwa "dia bisa menciptakan momen-momen seperti itu" dan menyebutnya sebagai sebuah "assist yang bagus" serta mengatakan bahwa pemain berusia 27 tahun itu merupakan "bantuan besar". Meski demikian, beberapa bulan lalu pelatih asal Jerman itu dengan sadar memutuskan tidak memasukkan "TAA" ke dalam skuad Piala Dunia. Sebuah penyingkiran yang sudah terisyaratkan, karena Alexander-Arnold beberapa kali tidak masuk skuad Three Lions sejak kedatangan Tuchel.

"Itu adalah keputusan yang sangat sulit yang kami ambil. Tidak ada keraguan soal bakatnya, tidak ada keraguan soal kariernya dan soal apa yang bisa dia berikan kepada sebuah tim. Ini keputusan yang sulit, mungkin juga keputusan yang keras. Dan mungkin dalam beberapa hal bahkan tidak adil. Tapi keputusan seperti itu memang harus diambil. Dia harus menerimanya," kata Tuchel pada Maret lalu saat mencoba menjelaskan lagi keputusan untuk tidak memanggil Alexander-Arnold. Selain itu, ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengubah sistem permainan pada musim gugur dan para pemain yang kini dinominasikan lebih cocok dengan sistem tersebut.

Hal itu hanya mendapat sedikit pemahaman di Inggris. "Saya rasa ada sesuatu yang bersifat pribadi di sini, karena secara sepakbola tidak ada alasan untuk itu," kata legenda Gary Lineker dalam podcast 'The Rest is Football' tentang tidak dipanggilnya sang pemain. "Dengan segala hormat, ada pemain di posisinya yang tidak bermain di level yang sama dengannya, jelas tidak saat memegang bola."

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Tuchel diserang kritik setelah tersingkir di Piala Dunia: "Pengecut murni!"

Pada akhirnya, Tuchel dengan skuad kontroversialnya, yang juga tidak memasukkan bintang lain seperti Phil Foden atau Cole Palmer selain Alexander-Arnold, mencapai semifinal Piala Dunia dan memenangi laga perebutan tempat ketiga yang liar melawan Prancis. Itu merupakan pencapaian terbaik Three Lions sejak menjuarai turnamen pada 1966. Namun demikian, Tuchel tetap menjadi sasaran kritik, terutama setelah kekalahan pahit di semifinal melawan Argentina.

"Pengecut murni" adalah cap yang disematkan secara serempak oleh media dalam negeri kepadanya, saat Tuchel mencoba bermain sangat bertahan dengan keunggulan 1-0, hanya melakukan pergantian yang bersifat defensif, dan Inggris akhirnya kalah dramatis 2-1. Awal Nations League pun berakhir dengan kekalahan 3-2 setelah sempat unggul 2-1 melawan juara dunia Spanyol, dan Alexander-Arnold tidak bermain satu menit pun dalam laga itu.

Tentang comeback-nya ke tim nasional yang kini berhasil, ia berkata pada Selasa malam: "Keyakinan itu selalu ada, dan yang terpenting adalah membuktikannya di level klub. Pelatih memberi saya sebuah kesempatan, sekarang semoga dia puas dengan penampilan saya."