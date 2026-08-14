Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menangani timnas Arab Saudi, bersiap untuk mengambil langkah menambah jumlah hari kamp persiapan skuad Arab Saudi sebelum menjalani kompetisi Piala Teluk ke-27, dalam sebuah langkah yang dapat memaksa dilakukannya perubahan pada kalender musim ini dan menempatkan laga klasik antara Al Hilal dan Al Ittihad dalam kemungkinan penundaan.

Kompetisi Piala Teluk ke-27 akan dimulai di Jeddah pada 23 September mendatang, sementara pekan kedelapan Roshn Saudi Pro League, yang menyuguhkan laga Al Hilal melawan Al Ittihad, dijadwalkan berlangsung pada 17 di bulan yang sama.

Menurut sumber surat kabar "Arriyadiyah", Donis berniat mengajukan permohonan resmi dalam waktu dekat untuk memajukan masa persiapan timnas dan mendapatkan tambahan 7 hari, yang setelah itu akan dilakukan komunikasi dengan pihak pengelola kompetisi di Liga Saudi Pro League untuk membahas kemungkinan menunda pekan kedelapan Roshn League.

Jika permohonan pelatih asal Yunani itu disetujui, pihak-pihak terkait akan mulai berkoordinasi dengan pihak pengelola kompetisi di Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengenai laga-laga babak 16 besar Piala Raja Penjaga Dua Kota Suci, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 dan 20 Oktober.

Namun, penerapan usulan ini tampaknya tidak mudah, mengingat padatnya jadwal musim Arab Saudi dengan berbagai partisipasi di tingkat lokal, benua, dan internasional.

Seorang sumber resmi menegaskan kepada "Arriyadiyah" bahwa persetujuan untuk memperpanjang kamp timnas selama satu pekan tambahan tampaknya sulit dilakukan, karena padatnya jadwal pertandingan dan sempitnya ruang waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan apa pun pada kalender.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa menunda pekan kedelapan dan menjadwal ulang pertandingan-pertandingannya akan menjadi tantangan besar, terutama dengan keterikatan klub-klub pada sejumlah agenda sepanjang musim, di samping terbatasnya waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mengganti pertandingan yang ditunda.

Dampak yang mungkin timbul tidak terbatas pada laga klasik saja, karena periode ini juga mencakup pertandingan Al Ahli melawan klub Afrika Selatan, Sundowns, pada 19 September, yakni jika skuad Arab Saudi berhasil melewati klub Selandia Baru, Auckland City, dalam kompetisi Piala Antarklub Antarbenua 2026.