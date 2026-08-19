Perkembangan mengejutkan: Moussa Diaby keluar dari Al Ittihad

Winger Al-Ittihad asal Prancis, Moussa Diaby, kini lebih dekat dari sebelumnya untuk meninggalkan klub selama periode transfer musim panas ini, setelah terjadi perkembangan mengejutkan terkait masa depannya.

Jurnalis Saudi Majed Houd mengatakan bahwa klub Jerman Bayer Leverkusen telah masuk ke dalam negosiasi kilat dengan Al-Ittihad, guna mendatangkan Moussa Diaby pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Jurnalis Saudi tersebut menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa winger Prancis itu kemungkinan besar akan meninggalkan markas "Sang Harimau", bahkan Al-Ittihad telah mulai mencari penggantinya.

Bayer Leverkusen telah masuk ke dalam negosiasi dengan Al-Ittihad untuk mendatangkan Diaby sejak awal bursa transfer musim panas ini, namun negosiasi tersebut sempat terhenti cukup lama selama periode terakhir.

Diaby bermain untuk Al-Ittihad sejak musim panas 2024, ketika ia bergabung ke barisan mereka dari klub Inggris Aston Villa, dan memainkan peran utama dalam gelar juara Liga Roshn dan Piala Penjaga Dua Kota Suci.

Namun, performa winger Prancis itu menurun drastis sepanjang musim lalu, sehingga namanya dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub, yang paling menonjol adalah Inter Milan, sebelum Bayer Leverkusen turun tangan untuk mendatangkannya.

Pemain berusia 27 tahun itu akan kembali ke Bayer Leverkusen setelah 3 tahun meninggalkannya, di mana ia bermain untuk klub tersebut antara tahun 2019 dan 2023, sebelum pindah ke Aston Villa, yang ia tinggalkan untuk bergabung dengan Al-Ittihad pada musim panas 2024.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

