Carlos Tevez, salah satu legenda paling terkenal Boca Juniors, membawa kabar gembira bagi para pencinta sepak bola di seluruh dunia, dengan menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo asal Portugal dan Lionel Messi asal Argentina akan bersatu dalam satu tim.

Carlos Tevez menegaskan bahwa peristiwa bersejarah itu akan berlangsung di stadion terkenal La Bombonera.









Menurut situs "Foot Mercato", dalam pertandingan perpisahannya yang dijadwalkan pada Desember 2026 di Buenos Aires, Messi dan Cristiano akan bermain dalam satu tim.

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Mantan penyerang Boca Juniors itu mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan persetujuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk bermain bersama dalam tim yang sama.

Sebuah pertandingan istimewa bagi seseorang yang pernah berbagi ruang ganti dengan kedua legenda tersebut, di mana ia bermain bersama Messi di timnas Argentina, dan bersama Ronaldo di Manchester United.

Carlos Tevez berkata dalam pernyataan di televisi: "Saya selalu bermimpi melihat Cristiano dan Leo bermain dalam satu tim. Mereka adalah pemain terhebat sepanjang masa. Saya menghubungi mereka, terutama Cristiano. Saya bilang kepadanya: Cristiano, aku ingin kamu dan Messi berada dalam tim yang sama di pertandingan perpisahanku. Agar seluruh dunia menyaksikan keajaiban ini satu kali dan untuk selamanya".

Ia melanjutkan: "Ia bilang akan hadir di sana. Meyakinkan Leo juga tidak sulit. Keduanya setuju, saya sangat tidak sabar. Pertandingan ini akan sangat mengharukan".







