Usai berakhirnya jeda internasional, Paris Saint-Germain mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa Ousmane Dembele dan Nuno Mendes diberikan beberapa hari istirahat.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Dembele dan Mendes akan absen pada hari Sabtu besok dari laga Ligue 1 yang akan dijalani tim Paris di bawah asuhan Luis Enrique melawan Le Mans di Stadion Parc des Princes.

Paris menyatakan dalam sebuah pernyataan melalui akunnya di situs X, "Berkoordinasi dengan pelatih Enrique dan manajemen olahraga, Ousmane Dembele dan Nuno Mendes mendapatkan periode istirahat. Keduanya akan kembali menjalani latihan masing-masing pada hari Sabtu 10 Oktober dan Minggu 11 Oktober."

Kelelahan fisik menumpuk pada Dembele maupun Nuno Mendes, yang keduanya merupakan elemen inti dalam skuad pelatih Luis Enrique, selama jeda internasional.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 14.45 LEM

Penyerang asal Prancis itu menjalani dua laga penuh dari total 4 laga timnas Prancis, serta turut bermain dalam dua laga lainnya dengan total durasi mencapai 82 menit.

Sebaliknya, bek asal Portugal itu menjalani 3 laga penuh bersama timnas negaranya di bawah asuhan Jorge Jesus, sementara ia digantikan pada laga lainnya di menit ke-78.

Keputusan untuk mengistirahatkan Dembele merupakan kali kedua pemain Prancis itu mendapatkan periode istirahat selama musim ini, setelah ia mendapatkan periode pertama pada akhir Agustus, ketika Luis Enrique dan anggota staf teknisnya menilai bahwa ia membutuhkannya, usai musim sebelumnya yang melelahkan, yang ditutupnya dengan tampil di Piala Dunia bersama timnas Prancis.