Peringkat tiket Piala Dunia 2026 termahal: Final Piala Dunia, tiket seharga $30.000+, Argentina, dan lainnya

Piala Dunia FIFA kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia AS '94.

Meskipun sepak bola relatif kurang populer di negara tuan rumah, turnamen tersebut terbukti menjadi salah satu Piala Dunia tersukses sepanjang sejarah, memecahkan rekor rata-rata penonton per pertandingan dan total penonton. 32 tahun kemudian, tiket kembali laris manis.

Menavigasi tingkatan harga untuk pertandingan sepak bola internasional kelas atas sering kali memerlukan perencanaan keuangan yang matang, karena paket hospitality dan tiket final mencapai nilai yang sangat tinggi. Meskipun pengalaman premium di dalam stadion ditujukan bagi para penggemar yang datang langsung, sebagian besar penonton olahraga global mencari alternatif digital untuk memaksimalkan keterlibatan mereka dari rumah. Turnamen sepak bola internasional besar mendorong situs taruhan olahraga online terdaftar untuk meluncurkan inisiatif promosi khusus yang dirancang untuk audiens global. Membandingkan penawaran taruhan Piala Dunia terbaik memungkinkan penggemar untuk meninjau berbagai bonus pendaftaran, odds yang ditingkatkan, dan insentif platform dengan aman. Memanfaatkan sumber informasi ini membantu analis olahraga dan penonton biasa mengevaluasi lanskap digital yang kompetitif, memastikan mereka dapat memilih platform yang aman dan berlisensi yang sesuai dengan preferensi hiburan mereka selama turnamen olahraga besar.

Tidak mengherankan, permintaan tiket akan sangat tinggi semakin mendekati turnamen olahraga terbesar ini, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada serta akan dimulai pada 11 Juni.

Meskipun permintaan yang tinggi jelas berkaitan dengan harga yang tinggi, akan ada banyak pilihan tiket yang tersedia bagi para pendukung — termasuk beberapa tiket Piala Dunia termahal yang pernah kami lihat.

Peringkat: Apa saja tiket Piala Dunia 2026 termahal saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, harga resmi FIFA, dan harga tertinggi yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termahal yang saat ini beredar di pasar.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan / Jenis Tiket Tahap Lokasi Kisaran Harga Resmi (Nilai Nominal) Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder #1 Final Piala Dunia 2026 Final MetLife Stadium, East Rutherford $2.030 – $7.875 $5.900 – $38.000+ #2 Tiket semifinal Semifinal AT&T Stadium (Dallas) & Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 – $3.295 $1.500 – $9.500 #3 Meksiko vs Afrika Selatan Babak Penyisihan Grup Estadio Azteca, Kota Meksiko $75 – $2.735 $1.522 – $5.500+ #4 Meksiko vs Korea Selatan Babak Penyisihan Grup Estadio Akron, Guadalajara $75 – $2.735 $1.199 – $4.500+ #5 Tiket perempat final Babak perempat final Boston, Los Angeles, Miami, & Kansas City $275 – $1.775 $850 – $4.000 #6 Amerika Serikat vs Paraguay Babak Grup Stadion SoFi, Los Angeles $75 – $2.735 $658 – $3.500+ #7 Republik Ceko vs Meksiko Babak Grup Estadio Azteca, Kota Meksiko $75 – $2.735 $600 – $3.200+ #8 Skotlandia vs Brasil Babak Grup Hard Rock Stadium, Miami $60 – $620 $948 – $3.800+ #9 Argentina vs Austria Babak Grup AT&T Stadium, Dallas $60 – $620 $699 – $3.200+ #10 Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Babak Grup BMO Field, Toronto $75 – $2.735 $452 – $2.800+

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan penjualan kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Tim mana saja yang paling mahal untuk didukung di Piala Dunia 2026?

Rata-rata harga tiket pertandingan Piala Dunia saat ini sangat bervariasi antar tim.

Perbedaan antara yang termurah (Korea Selatan) dan termahal (Amerika Serikat) disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk premi negara tuan rumah, penetapan harga berbasis pasar, dan lokasi pertandingan.

Negara Tuan Rumah

Harga tiket Amerika Serikat mungkin yang paling mahal di antara semua negara peserta Piala Dunia, tetapi dua tuan rumah Piala Dunia lainnya (Meksiko dan Kanada) juga memiliki harga tiket yang relatif tinggi untuk pertandingan mereka.

Ditambah dengan tarif hotel yang melonjak di kota-kota tuan rumah, hal ini berarti penggemar Amerika, Meksiko, dan Kanada harus membayar harga yang jauh lebih mahal.

Mengenai tiket Piala Dunia Meksiko, melonjaknya harga tiket mencerminkan basis penggemar internasional yang luas serta daya tarik El Tri yang kuat di seluruh kawasan Amerika.

Beberapa pertandingan fase grup dengan harga tiket tinggi antara lain:

Kamis, 11 Juni: Meksiko vs Afrika Selatan (mulai dari $3.253), Estadio Azteca (Kota Meksiko)

Jumat, 12 Juni: Pemenang Playoff UEFA A vs Kanada (mulai dari $1.569), BMO Field (Toronto)

Jumat, 12 Juni: Amerika Serikat vs Paraguay (mulai dari $1.422), SoFi Stadium (Inglewood)

Kamis, 18 Juni: Meksiko vs Korea Selatan (mulai dari $1.844), Estadio Akron (Guadalajara)

Jumat, 19 Juni: Amerika Serikat vs Australia (mulai dari $1.095), Lumen Field (Seattle)

Rabu, 24 Juni: Pemenang Playoff UEFA D vs. Meksiko (mulai dari $1.305), Estadio Azteca (Mexico City)

Argentina

Dengan penerapan sistem harga dinamis oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026, yang berarti harga tiket berfluktuasi berdasarkan permintaan, tim-tim dengan basis penggemar yang besar akan mematok harga yang jauh lebih tinggi di mana pun mereka bermain.

Maka tidak mengherankan jika, di luar negara tuan rumah, Argentina memimpin dalam hal permintaan tiket Piala Dunia. Selalu ada minat yang sangat besar untuk menyaksikan juara bertahan Piala Dunia turun ke lapangan.

Kerumunan penonton yang sangat besar berbondong-bondong menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan beraksi di Copa America 2024, yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Lebih dari 80.000 pendukung menyaksikan pertandingan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium, New Jersey, dan lebih dari 65.000 orang menyaksikan La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah kemenangan 1-0 atas Kolombia.

Kehadiran pemain-pemain ternama, seperti Lionel Messi dan Rodrigo De Paul, yang bermain untuk Inter Miami di MLS telah semakin memperluas basis penggemar Argentina di kawasan tersebut, ditambah dengan fakta bahwa mereka telah secara rutin menggelar pertandingan persahabatan di Amerika Utara selama beberapa tahun terakhir.

Pertandingan penyisihan grup Argentina dengan harga tiket tinggi antara lain:

Senin, 22 Juni: Argentina vs. Austria (mulai dari $1.009), AT&T Stadium (Arlington)

Pertandingan grup lainnya dengan harga tiket tinggi antara lain:

Rabu, 24 Juni: Skotlandia vs Brasil (mulai dari $1.149), Hard Rock Stadium (Miami)

Jumat, 26 Juni: Norwegia vs Prancis (mulai dari $951), Gillette Stadium (Foxborough)

Pantau terus situs resmi FIFA untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan tiket. Di situs penjualan kembali seperti StubHub, tiket pertandingan Piala Dunia tersedia mulai dari $162 ke atas.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus bersiap menghadapi variasi harga yang sangat besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, meskipun harga tiket awalnya mulai dari $60 untuk beberapa pertandingan babak penyisihan grup awal, harganya dapat naik hingga $6.730 untuk pertandingan Final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Berapa harga tiket Final Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan sistem harga dinamis, harga tiket Final bisa naik hingga $6.730.

Namun, harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran dan penjualan tiket, dan perkiraan harga untuk pertandingan di MetLife Stadium ini berkisar antara $2.030 - $7.875.

Harga tiket untuk Final Piala Dunia 2026 bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Di situs penjualan kembali seperti StubHub, penggemar dapat memperoleh tiket pertandingan Final Piala Dunia FIFA 2026 mulai dari $7.291 ke atas.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi adalah portal tiket resmi FIFA.

Penggemar harus memiliki ID FIFA yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam peluncuran tiket secara langsung dengan sistem "First-Come, First-Served".

Selain peluncuran awal, Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran FIFA kini telah dibuka sebagai satu-satunya platform yang disetujui FIFA untuk transfer antar-penggemar. Ketersediaan di sini bersifat sporadis - penggemar disarankan untuk memeriksa portal tersebut beberapa kali sehari karena tiket dicantumkan oleh pendukung lain secara real-time.

Bagi penggemar yang membutuhkan tiket untuk tanggal tertentu atau pertandingan yang sangat diminati yang tidak lagi muncul di portal resmi, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan fleksibilitas tertinggi, meskipun dengan harga yang lebih mahal.

Pastikan Anda selalu menggunakan platform yang memiliki jaminan pembeli yang kuat.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari penjualan kembali?

Jika Anda mencari cara yang aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Penukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada bulan Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, seringkali menjelang hari pertandingan. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas disarankan untuk sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Penjual sekunder, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026

Tiket hospitality resmi untuk Piala Dunia melalui On Location sudah tersedia dan dapat dibeli sekarang.

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 melalui paket hospitality lengkap yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja

Pilihan layanan hospitality: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di lokasi pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: