Peringkat tiket Piala Dunia 2026 termahal: final Piala Dunia, tiket lebih dari $30.000, Argentina, dan lainnya

Piala Dunia FIFA resmi kembali ke Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94. Tiga puluh tahun lalu, meski sepakbola memiliki profil yang lebih rendah di kawasan itu, turnamen tersebut memecahkan rekor kehadiran penonton dan menjadi salah satu edisi yang paling sukses secara komersial dalam sejarah.

Kini, turnamen yang baru diperluas menjadi 48 tim itu sudah jauh memasuki fase gugur bertekanan tinggi. Kick-off awal pada 11 Juni sudah lama berlalu, dan drama telah mencapai puncaknya di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak mengherankan, permintaan tiket di pasar sekunder dan platform penjualan ulang resmi sangat tinggi, dengan hospitality premium dan tiket fase gugur memiliki valuasi tertinggi yang pernah terlihat dalam sejarah olahraga.

Paket tempat duduk premium di stadion menawarkan kemewahan yang tak tertandingi untuk ajang global besar, tetapi penggemar yang menonton dari jauh juga bisa menciptakan rutinitas hari pertandingan yang sama serunya di rumah. Jika Anda ingin memasang taruhan strategis pada juara turnamen atau prop pemain, memulai dengan kredit rumah adalah nilai tambah besar. Gunakan kode promo 1xbet kami yang valid untuk menambah saldo awal Anda sebelum pertandingan dimulai.

Sementara para suporter yang bepergian berebut menyerap pengalaman di dalam stadion, jutaan penggemar di seluruh dunia menikmati turnamen dari rumah. Turnamen ini telah memasuki fase krusial ketika talenta elite dunia tampil sesuai momen, menyusutkan bagan menuju pemanasan luar biasa jelang final di MetLife Stadium pada 19 Juli.

Peringkat: Apa tiket Piala Dunia 2026 termahal saat ini?

Berdasarkan listing penjualan ulang saat ini, harga resmi FIFA, dan harga tertinggi yang tersedia untuk publik, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termahal yang saat ini ada di pasar.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berjalan.

Peringkat Pertandingan / Jenis Tiket Fase Venue Kisaran Harga Resmi (Harga Dasar) Perkiraan Kisaran Pasar Sekunder #1 Final Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina Final MetLife Stadium, East Rutherford US$2.030 - US$7.875 US$5.900 - US$38.000+

Catatan: Harga tiket berubah secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan penjualan ulang. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah mendekati turnamen.

Tim mana yang paling mahal untuk diikuti di Piala Dunia 2026?

Rata-rata harga tiket pertandingan Piala Dunia saat ini sangat berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Perbedaan antara yang termurah (Korea Selatan) dan termahal (Amerika Serikat) berasal dari beberapa faktor, termasuk premium negara tuan rumah, harga berbasis pasar, dan venue pertandingan.

Argentina

Dengan FIFA menerapkan penetapan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, yang berarti biaya tiket berfluktuasi berdasarkan permintaan, tim dengan basis penggemar besar akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi di mana pun mereka bermain.

Maka tak mengherankan, dengan mengecualikan negara tuan rumah, Argentina memimpin dalam permintaan tiket Piala Dunia. Selalu ada minat besar untuk melihat juara bertahan Piala Dunia itu turun ke lapangan.

Kerumunan besar berbondong-bondong menyaksikan Lionel Messi dkk. beraksi di Copa America 2024, yang digelar di Amerika Serikat. Lebih dari 80.000 suporter menyaksikan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium di New Jersey dan lebih dari 65.000 melihat La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah kemenangan 1-0 atas Kolombia.

Kehadiran pemain-pemain berprofil tinggi, seperti Lionel Messi & Rodrigo De Paul, yang bermain untuk Inter Miami di MLS, semakin meningkatkan basis penggemar Argentina di kawasan tersebut, bersama fakta bahwa mereka rutin menggelar laga persahabatan di Amerika Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Pantau situs resmi FIFA untuk informasi tambahan soal ketersediaan tiket. Di situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub, tiket pertandingan Piala Dunia tersedia mulai dari US$162.

Berapa harga Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus siap menghadapi variasi harga yang besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penetapan harga dinamis, meski tiket dimulai serendah US$60 untuk beberapa pertandingan awal fase grup, harganya bisa naik setinggi US$6.730 untuk final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket.

Fase Kisaran harga tiket Fase Grup (di luar negara tuan rumah) US$60 - US$620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) US$75 - US$2.735 Babak 32 besar US$105 - US$750 Babak 16 besar US$170 - US$980 Perempat-final US$275 - US$1.775 Semifinal US$420 - US$3.295 Final US$2.030 - US$7.875

Berapa harga tiket final Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penetapan harga dinamis, harga tiket bisa naik setinggi US$6.730 untuk final.

Namun, harga kemungkinan akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis dan penjualan tiket, dan estimasi untuk duel di MetLife Stadium itu dapat berkisar dari US$2.030 - US$7.875.

Harga tiket final Piala Dunia 2026 bervariasi menurut kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tier tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tier tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Utamanya berada di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Utamanya berada di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tier atas di luar kategori lainnya.

Di situs penjualan ulang seperti StubHub, penggemar bisa mendapatkan tiket pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 mulai dari US$7.291.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Tempat utama dan paling tepercaya untuk mengamankan kursi adalah portal tiket resmi FIFA.

Penggemar harus memiliki FIFA ID yang terdaftar untuk ikut serta dalam rilis langsung First-Come, First-Served.

Di luar rilis awal, FIFA Resale and Exchange Marketplace kini telah dibuka sebagai satu-satunya platform yang disetujui FIFA untuk transfer antar-penggemar. Ketersediaan di sini bersifat sporadis, dan penggemar dianjurkan mengecek portal beberapa kali sehari karena tiket dicantumkan oleh suporter lain secara real-time.

Untuk penggemar yang membutuhkan tiket untuk tanggal tertentu atau pertandingan dengan permintaan tinggi yang tidak lagi muncul di portal resmi, situs tiket sekunder seperti StubHub menawarkan fleksibilitas paling besar, meski dengan harga premium.

Selalu pastikan Anda menggunakan platform dengan jaminan pembeli yang kuat.

Bisakah Anda mendapatkan tiket resale Piala Dunia 2026?

Jika Anda mencari cara aman untuk menjual kembali/menukar tiket FIFA World Cup 26 Anda, FIFA Resale/Exchange Marketplace adalah saluran resmi untuk melakukannya. Marketplace dibuka pada Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

FIFA Resale Marketplace tersedia untuk penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sementara FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan untuk penduduk Meksiko.

Satu poin penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket dapat muncul secara sporadis, sering kali lebih dekat ke hari pertandingan. Penggemar yang berharap mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform, bergerak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Penjual ulang sekunder, seperti StubHub, juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. Kota-kota tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey

Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat. Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas turnamen Piala Dunia Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Mexico City) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Sementara menelusuri harga hospitality dan paket tiket stadion menyoroti besarnya permintaan global untuk tontonan sepakbola langsung, penggemar yang menonton dari jauh punya strategi mereka sendiri. Mengakses operator digital elite memungkinkan Anda menikmati pelacakan turnamen premium langsung dari desktop Anda. Lihat peringkat definitif kami untuk situs taruhan terbaik guna mendapatkan waktu pemrosesan penarikan yang cepat dan keamanan tinggi.