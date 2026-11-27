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Di balik ketenangan yang menyelimuti masa depan salah satu bintang sepak bola dunia, muncul tanda-tanda yang mengisyaratkan kemungkinan terjadinya perubahan besar di bursa transfer. Erling Haaland kini menjalani masa sulit bersama Manchester City di tengah merosotnya hasil tim dan ketidakpastian status hukum klub. Kondisi ini kembali membuka spekulasi mengenai kepergiannya, sementara Real Madrid dan Barcelona terus memantau perkembangannya.

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Laporan yang diterbitkan situs Prancis “Foot Mercato”, yang mengutip laporan dari Inggris dan Spanyol, mengungkapkan bahwa masa depan penyerang asal Norwegia itu semakin menjadi sorotan. Menurunnya kondisi mental sang pemain dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran soal kelanjutan kariernya di Manchester City. Laporan tersebut juga menyebut bahwa sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada klub akibat pelanggaran finansial bisa berperan menentukan dalam menentukan tujuan berikutnya.

Akar persoalan ini bermula pada Januari 2025, ketika Manchester City mengumumkan perpanjangan kontrak Haaland hingga 2034. Langkah itu saat itu tampak menegaskan ikatan jangka panjang antara kedua pihak. Namun, situasinya berubah drastis seiring berlanjutnya dampak kasus finansial yang dihadapi klub di hadapan otoritas Liga Primer Inggris, termasuk kemungkinan sanksi yang bisa berujung pada degradasi ke kasta yang lebih rendah. Di saat bersamaan, hasil tim di lapangan juga merosot, dengan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir, yang turut berdampak pada performa dan kondisi psikologis penyerang Norwegia tersebut.

Kritik terhadap Haaland semakin menguat setelah penampilannya melawan Fulham, ditambah kekecewaannya yang tampak jelas usai Manchester City bermain imbang dengan Napoli di Liga Champions. Hal ini mendorong Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool sekaligus analis sepak bola, untuk memperingatkan dampak krisis yang menyelimuti klub terhadap sang pemain.

Dalam tulisannya di harian “Daily Telegraph”, Carragher menyebut Haaland tidak tampil seperti biasanya dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai apa yang terjadi di balik layar bisa berpengaruh lebih besar daripada yang dibayangkan sebagian orang terhadap kondisi dan masa depan sang pemain.

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Carragher memperingatkan bahwa Liga Primer Inggris bisa mengalami kehilangan besar jika Haaland terpaksa pergi. Ia menegaskan bahwa penyerang Norwegia itu merupakan salah satu bintang terbesar kompetisi tersebut di tingkat dunia, terlebih setelah kepergian nama-nama besar seperti Harry Kane, Kevin De Bruyne, dan Mohamed Salah, serta absennya Jude Bellingham dari pengalaman bermain di Liga Primer Inggris. Menurutnya, Haaland kini menjadi salah satu bintang lini serang terakhir yang mampu secara konsisten menampilkan performa mencetak gol yang luar biasa, dan berlarutnya krisis ini bisa membuat kompetisi kehilangan salah satu wajah terpentingnya, baik dari sisi pemasaran maupun teknis.

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Di sisi lain, Haaland tidak menunjukkan keinginan untuk ikut menanggung tanggung jawab atas pelanggaran finansial yang dituduhkan kepada Manchester City. Ia sebelumnya pernah mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap pertanyaan seputar kasus tersebut, dengan menjelaskan bahwa dirinya belum berada di klub pada tahun-tahun yang menjadi pokok tuduhan.

Meski demikian, nasibnya akan sangat bergantung pada keputusan komisi independen dan sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada klub. Situasi ini membuka spekulasi mengenai kepindahannya ke Spanyol, terutama setelah Gary Neville, mantan bintang Manchester United, menyatakan dalam podcast “The Overlap” bahwa ia yakin Haaland akan bergabung dengan Real Madrid paling lambat dalam 18 bulan, bahkan mungkin sebelum musim ini berakhir. Neville memperkirakan Vinicius Junior akan hengkang dan Kylian Mbappe akan bergeser ke sayap kiri, sehingga penyerang Norwegia itu bisa mengisi posisi ujung tombak di tim berjuluk Los Blancos tersebut.

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Namun, Real Madrid bukan satu-satunya tujuan di Spanyol yang mencuat. Harian Spanyol “El Nacional” melaporkan bahwa Barcelona merupakan pilihan favorit Haaland, dan sang pemain disebut telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klub Catalan itu pada akhir musim ini. Perkembangan ini membuka kemungkinan kedua raksasa sepak bola Spanyol terlibat dalam perlombaan menarik untuk mendapatkan jasanya, sementara Manchester City tetap berpegang pada kontraknya yang berlaku hingga 2034. Dengan demikian, sanksi yang dinantikan dan keputusan akhir sang pemain menjadi dua faktor paling berpengaruh dalam menentukan salah satu transfer potensial terbesar di Eropa dalam waktu dekat.