Bintang Al Ain asal Maroko, Soufiane Rahimi, mengalami cedera serius hanya beberapa hari sebelum laga timnya yang dinanti melawan Al Ittihad Saudi di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Ain menghadapi Shabab Al Ahli pada hari Kamis ini di Stadion Rashid di Dubai, pada babak 16 besar turnamen Piala Presiden Uni Emirat Arab.

Setelah 27 menit laga berjalan, Soufiane Rahimi terjatuh ke tanah dan meminta untuk keluar dari lapangan karena mengalami cedera pada otot hamstring, yang akhirnya benar-benar terjadi.

Begitu duduk di bangku cadangan, Rahimi menutupi wajahnya dengan kaus dan menangis tersedu-sedu, yang membuat para pendukung Al Ain khawatir bahwa cedera yang dialaminya cukup parah, terutama di tengah rangkaian laga sulit yang menanti timnya.

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 11.30 DIR

Setelah laga melawan Shabab Al Ahli, "Sang Pemimpin" akan menghadapi Tractor dari Iran pada hari Senin mendatang, dalam pekan ketiga fase liga turnamen Elite, sebelum bertemu Ajman pada hari Kamis di Liga Uni Emirat Arab.

Adapun laga terpenting yang menanti Al Ain dalam periode mendatang adalah melawan Al Ittihad pada tanggal 2 November mendatang di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Al Ain menempati puncak Grup Barat di turnamen Asia tersebut setelah dua pekan berjalan, dengan 6 poin dari dua kemenangan, sementara Al Ittihad menempati peringkat kesebelas dengan satu poin saja, yang diraih dari hasil imbang dan kekalahan.