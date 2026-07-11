Pérez atau Laporta? Tamu kehormatan istimewa dalam pertandingan Spanyol melawan Prancis

Tim nasional Spanyol bersiap menghadapi Prancis, Selasa mendatang, di semifinal Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Presiden FC Barcelona, Juan Laporta, akan menghadiri pertandingan yang dinanti-nantikan tersebut, yang akan digelar di kota Dallas, Amerika Serikat.

Laporta dijadwalkan berangkat ke Dallas, lusa Senin, untuk menyaksikan pertandingan dari tribun penonton, dan kunjungannya di Amerika Serikat mungkin akan diperpanjang beberapa hari lagi jika tim nasional Spanyol berhasil mengalahkan Prancis.

Kehadiran pejabat tertinggi Barcelona di Piala Dunia ini tidaklah mengejutkan, terutama karena kesuksesan yang diraih tim nasional Spanyol di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente sangat bergantung pada kehadiran 8 pemain Barcelona dalam skuadnya, yaitu Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Juan García, Eric García, dan Dani Olmo.

Terlepas dari perbedaan frekuensi penampilan mereka dalam pertandingan, para pemain Barcelona ini memainkan peran penting dalam performa luar biasa yang ditunjukkan tim nasional Spanyol selama turnamen ini.

Perjalanan Laporta ke Dallas bukanlah kehadiran resmi pertama Barcelona dalam edisi Piala Dunia kali ini.

Pada akhir pekan lalu, direktur olahraga klub Catalan tersebut, Deco, terbang ke Amerika Serikat, di mana ia menghadiri pertandingan babak 16 besar antara Spanyol dan Portugal, dan menyaksikan salah satu pertandingan paling menonjol di turnamen ini.