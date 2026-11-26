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Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan bahwa pihaknya menjadi sasaran serangan siber oleh peretas yang mengakibatkan akses tidak sah ke sejumlah terbatas informasi pribadi dan komersial. FIFA menegaskan telah mulai bekerja sama dengan otoritas berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut.

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Pada Kamis (hari ini), FIFA menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan karyawan dan menyamar sebagai mereka untuk mengakses informasi rahasia, bukan akibat celah teknis dalam sistemnya. Sementara itu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa data yang diperoleh para peretas kemungkinan mencakup catatan keuangan dan informasi sensitif.

Sebuah kelompok peretas yang menamakan dirinya "Handsome Boy Hacking Club" mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengaku telah mencuri lebih dari 12 gigabita data rahasia milik FIFA. Namun, FIFA tidak mengonfirmasi kebenaran angka tersebut maupun besarnya informasi yang bocor.

Seorang juru bicara FIFA mengatakan kepada surat kabar Inggris "The Sun": "FIFA dapat mengonfirmasi bahwa pihaknya menjadi sasaran serangan siber kriminal yang mengakibatkan akses tidak sah ke sejumlah terbatas informasi pribadi dan komersial."

Ia menambahkan: "FIFA bekerja sama erat dengan otoritas terkait, termasuk aparat penegak hukum. FIFA mengecam dengan sekeras-kerasnya perolehan dan penyebaran informasi secara ilegal, terutama data pribadi, karena tindakan semacam itu merupakan pelanggaran privasi yang serius dan tidak dapat diterima, serta dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi orang-orang yang bersangkutan."

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FIFA Kecilkan Skala Peretasan

Menurut laporan yang beredar, FIFA meyakini bahwa data yang diretas mewakili kurang dari 0,1% dari total informasi yang dimilikinya. FIFA juga menegaskan bahwa serangan itu tidak menyentuh data apa pun terkait proyek kontroversial "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan menjual saham investasi terkait Piala Dunia kepada investor swasta.

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Peretasan ini terjadi ketika Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi tantangan dan tekanan yang kian besar setelah runtuhnya proyek investasi tersebut, ditambah semakin dekatnya pemilihan presiden FIFA berikutnya pada Maret, di tengah kemungkinan persaingan dari Philippe Diallo dan Kozo Tashima.

Krisis Proyek Investasi Membayangi Infantino

Proyek "FIFA Forward Enterprise" sebelumnya mendapat penolakan dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang menempuh jalur hukum untuk menuntut agar FIFA diwajibkan menyerahkan seluruh dokumen terkait rencana yang gagal tersebut.

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Menurut para pejabat UEFA, gagasan proyek itu awalnya diajukan oleh Joshua Kushner, saudara Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan dibahas bersama Infantino selama "hampir satu tahun".

Di sisi lain, para pengacara FIFA menuduh UEFA berupaya merongrong otoritas Infantino melalui kampanye disinformasi media. Namun, hakim Janet Vargas menolak argumen tersebut dan menilai bahwa penundaan pengungkapan dokumen secara penuh akan menimbulkan kerugian yang tidak beralasan bagi UEFA.

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Keputusan ini membuka jalan bagi putusan akhir dalam perkara tersebut yang memenangkan UEFA, sebuah perkembangan yang dapat menambah tekanan terhadap FIFA dan presidennya, Infantino, bersamaan dengan penyelidikan yang tengah berlangsung atas serangan siber tersebut.