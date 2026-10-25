Perhatian di internal Manchester United tertuju pada sosok pelatih yang mungkin akan memimpin tim pada fase mendatang, seiring meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan Michael Carrick, serta mulai munculnya sejumlah nama besar di meja manajemen, dipimpin oleh pelatih asal Jerman Julian Nagelsmann dan pelatih asal Inggris Eddie Howe, dalam sebuah persaingan yang mungkin akan segera menemui titik akhir.

Menurut laporan dua jurnalis "Sky Sports News", Daniel Khan dan Rob Dorsett, Nagelsmann yang merupakan mantan pelatih Bayern Munich, dan Howe, mantan pelatih Newcastle, berada di puncak daftar kandidat untuk menggantikan Carrick seandainya ia meninggalkan jabatannya, terutama karena keduanya tersedia untuk mengemban tugas tersebut secara langsung, tanpa perlu membayar kompensasi finansial.

Meski ia telah menyatakan keinginannya untuk menjauh dari sepak bola selama beberapa waktu guna memulihkan kebugarannya, setelah mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Newcastle pada Juli lalu, sumber-sumber jaringan asal Inggris tersebut mengindikasikan bahwa Howe mungkin bersedia memasuki negosiasi dengan Manchester United jika posisi pelatih kepala menjadi kosong.

Howe memiliki dukungan potensial di internal klub, mengingat preferensi direktur olahraga saat ini, Wilcox, untuk merekrut pelatih yang memiliki pengalaman di Liga Primer Inggris, di samping pengetahuan Dan Ashworth, mantan direktur olahraga United, mengenai kapasitasnya, setelah keduanya pernah bekerja sama di Newcastle.









Di sisi lain, Nagelsmann memiliki hubungan kerja yang erat dengan Christopher Vivell, kepala divisi rekrutmen di Manchester United, setelah keduanya pernah bekerja sama di klub Jerman Leipzig, sebuah hal yang dapat meningkatkan peluang pelatih Jerman itu dalam persaingan merebut jabatan tersebut.

Nagelsmann saat ini tidak terikat dengan tugas kepelatihan apa pun, setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan timnas Jerman, yang tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar lewat kekalahan dari Paraguay pada musim panas lalu, sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan tersebut.

Daftar pilihan juga mencakup Unai Emery, pelatih kepala Aston Villa, dan Antonio Conte, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham, namun keduanya tidak menempati puncak daftar kandidat saat ini. Informasi "Sky Sports News" menunjukkan bahwa Emery masih berkomitmen pada proyeknya bersama Aston Villa.

Dengan semakin dekatnya laga melawan Chelsea yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang, Manchester United hanya memiliki enam hari sebelum pertandingan berikutnya, hal yang menambah tekanan terhadap manajemen untuk menuntaskan situasi Carrick dan mengambil keputusan mengenai masa depan kepemimpinan teknis tim.







