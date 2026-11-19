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Maroko akan menjalani putaran baru peninjauan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 mulai 28 November ini, untuk menilai stadion, sarana transportasi, dan kapasitas hotel.

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Menurut harian Sport, delegasi FIFA akan berkeliling ke Rabat, Casablanca, Tangier, Marrakesh, Agadir, dan Fez untuk meninjau sejauh mana kemajuan pembangunan infrastruktur dan layanan yang direncanakan untuk Piala Dunia, yang akan digelar Maroko bersama Spanyol dan Portugal.

Kunjungan ini memungkinkan penilaian kondisi stadion secara langsung di lapangan, serta aspek-aspek penting lain untuk menjamin kelancaran kompetisi, termasuk lalu lintas transportasi udara dan kereta api, mobilitas di dalam kota, dan kapasitas hotel. Tujuannya adalah mengukur kemajuan proyek-proyek yang diandalkan enam kota kandidat untuk menjamu tim-tim nasional dan para suporter.

Berdasarkan informasi yang disampaikan terkait persiapan tersebut, putaran ini merupakan bagian dari jadwal pemantauan yang dijalankan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) selama November dan Desember di tiga negara tuan rumah, setelah kunjungannya ke Portugal dan inspeksi terbaru di sejumlah kota kandidat tuan rumah di Spanyol.

Informasi yang sama menyebutkan bahwa FIFA telah memberikan penilaian awal yang positif terhadap proyek-proyek Maroko.

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Di antara fasilitas yang menjadi sorotan adalah Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat yang telah direnovasi, Stadion Besar Hassan II yang akan dibangun dan terkait dengan pencalonan Casablanca, serta Stadion Besar Tangier.

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Pengembangan fasilitas-fasilitas ini merupakan bagian dari program yang memadukan pekerjaan pada sarana olahraga dengan peningkatan layanan dan ruang perkotaan.

Stadion Besar Hassan II menjadi pilihan yang akan diajukan Maroko dalam upaya menjadi tuan rumah partai final, yang dianggap sebagai salah satu isu paling diperdebatkan terkait turnamen 2030.

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Laporan teknis dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, bahkan sebagian pekerjaan lebih cepat dari tenggat awal. Kunjungan para inspektur akan memverifikasi perkembangan ini sekaligus meninjau kesiapan operasional kota-kota tersebut.

Transportasi menjadi poros lain dari proyek ini. Kantor Nasional Bandara dan Kantor Nasional Perkeretaapian turut memperkuat jaringan konektivitas, berkoordinasi dengan otoritas publik dan pemerintah daerah. Mobilitas antarkota serta perjalanan menuju stadion akan termasuk dalam aspek yang dinilai FIFA.

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Rencana Maroko juga mencakup perluasan kegiatan terkait Piala Dunia hingga ke wilayah di luar enam kota kandidat tuan rumah pertandingan. Kota dan wilayah lain dapat menjadi lokasi pemusatan latihan tim-tim nasional dengan menyediakan fasilitas latihan dan akomodasi. Langkah ini bertujuan menyebarkan investasi dan aktivitas pariwisata ke berbagai wilayah di negara itu.

Dengan demikian, kunjungan inspeksi yang dijadwalkan pada 28 November membuka babak baru pemantauan persiapan Maroko, yang dituntut menunjukkan kemajuan pekerjaan konstruksi serta tingkat koordinasi antarlayanan yang dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.