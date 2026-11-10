Dalam pernyataan berapi-api yang kembali menyulut perdebatan seputar Piala Dunia 2030, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengenang momen timnas Spanyol menerima Piala Dunia di Amerika Serikat, dengan menggambarkan pemandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyerahkan trofi kepada Spanyol sebagai "orgasme politik yang sesungguhnya", di tengah meningkatnya pertarungan soal lokasi penyelenggaraan pertandingan final: di Spanyol atau di Maroko?

Sanchez, dalam wawancara dengan radio "La Septima", membela berkas gabungan Spanyol, Portugal, dan Maroko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, seraya menegaskan bahwa inisiatif awal datang dari kedua negara Iberia.

Perdana Menteri itu mengatakan: "Benar bahwa dua negara yang menyelenggarakan atau mencetuskan gagasan ini, yaitu Spanyol dan Portugal, karena kini giliran Eropa untuk menjadi tuan rumah turnamen, dan kami telah menambahkan sebuah negara saudara seperti Maroko."

Sanchez menekankan bahwa "Spanyol akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam jumlah terbanyak dibandingkan negara mana pun", dalam pesan yang menenangkan para suporter Spanyol di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat akan dicabutnya laga final untuk diberikan kepada Maroko.

Selama perbincangan itu, Sanchez dengan penuh semangat mengenang kemenangan timnas Spanyol di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, menggunakan ungkapan yang sangat personal untuk menggambarkan momen bersejarah tersebut.

Dengan fokus pada penyelenggaraan turnamen mendatang di negerinya, Sanchez mengungkapkan keinginannya untuk mengulang sejarah, dan menutup pembicaraannya dengan berkata: "Kami menang di Afrika Selatan, dan kami menang di New York, dan kini giliran kami untuk menang di Spanyol pada 2030, bukankah begitu? Perkara ini merupakan kewenangan FIFA, dan Spanyol adalah negara yang akan menjadi tuan rumah pertandingan terbanyak."

Pertempuran final Piala Dunia

Pernyataan Sanchez muncul di saat ketegangan meningkat terkait lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia 2030, di tengah kekhawatiran di dalam Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol bahwa pertandingan penentuan itu akan digelar di Maroko.

Sebagaimana diungkap Juanma Castano dalam program "El Partidazo de Cope", tekanan dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat memainkan peran utama dalam pemilihan negara Afrika itu pada akhirnya.

Dalam konteks ini, pemimpin Partai Rakyat, Alberto Nunez Feijoo, mengajukan sebuah usulan yang kontroversial. Menurut program yang sama, pemimpin Partai Rakyat itu sedang mempertimbangkan usulan agar Spanyol menarik diri dari status tuan rumah turnamen selama kampanye pemilunya, jika Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak memberinya hak untuk menjadi tuan rumah pertandingan final.

Federasi Spanyol menampik penarikan diri

Sikap ini bertolak belakang secara langsung dengan sikap resmi Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, karena presidennya, Rafael Louzan, menampik segala kemungkinan penarikan diri dalam program "El Partidazo de Cope", seraya menyerukan ketenangan institusional dan menegaskan komitmen-komitmen yang telah disepakati.

Louzan menyatakan: "Spanyol telah menandatangani perjanjian dengan negara-negara lain, dengan FIFA, dan dengan pemerintah untuk menyelenggarakan Piala Dunia ini."