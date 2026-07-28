Real Madrid tampaknya merespons tawaran rekor yang disebut-sebut digunakan Arsenal untuk menggoda bintang lini serang Vinicius Junior.

Menurut laporan Sky, Real telah mengajukan tawaran balasan kepada pemain Brasil itu dan para penasihatnya. Tujuan yang jelas: Vinicius harus memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2027.





Los Blancos disebut sudah mengetahui pendekatan Arsenal dan kini berharap bisa akhirnya mencapai kesepakatan dengan Vinicius lewat tawaran terbaru itu. Negosiasi sudah berjalan jauh lebih dari setahun dan sempat beberapa kali terhenti di tengah jalan. Pada awalnya, di mata petinggi Real, Vinicius tampaknya meminta gaji yang jauh terlalu besar, dan kabarnya ingin setidaknya memperoleh bayaran setara rekan setimnya, Kylian Mbappe.

Di titik ini Vinicius tampaknya sempat melunak dan mundur dari tuntutan gaji awalnya, karena itu pada musim semi Sky masih melaporkan bahwa kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya sudah semakin dekat. Namun hingga kini, beberapa bulan kemudian, hal itu juga belum terwujud.

Arsenal disebut menggoda Vinicius Junior dengan gaji fantastis

Arsenal kini tampaknya mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Belum lama ini, Telegraph melaporkan bahwa juara Inggris itu menggoda Vinicius dengan tawaran rekor. Pemain 26 tahun itu disebut akan menerima gaji yang belum pernah didapatkan pemain Arsenal mana pun sebelumnya di London. The Athletic juga melaporkan ketertarikan The Gunners terhadap salah satu superstar Los Blancos.





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Karena itu, Real tentu sangat menginginkan keputusan Vinicius dalam waktu dekat. Pasalnya, klub Madrid itu sama sekali tidak ingin mengambil risiko harus melepas pemain timnas Brasil tersebut secara gratis tahun depan. Jika Vinicius dalam waktu dekat memutuskan menolak perpanjangan kontrak di Bernabeu, maka penjualannya pada musim panas ini akan menjadi semakin mungkin.

Terlepas dari riwayat panas: Jose Mourinho kabarnya benar-benar ingin mempertahankan Vinicius

Yang menarik: Vinicius, yang pindah dari Flamengo ke Madrid pada 2018, memang diketahui memiliki riwayat dengan pelatih baru Real, Jose Mourinho. Dalam skandal rasisme seputar Gianluca Prestianni dan Vini Jr. pada laga Liga Champions di markas klub Mourinho saat itu, Benfica, pada Februari, pemain lini serang itu dan pelatih Portugal tersebut sempat bersitegang. "Kalau mencetak gol seperti itu, rayakan dengan cara yang penuh hormat," kata Mourinho setelah pertandingan, mengkritik selebrasi berlebihan Vinicius atas gol kemenangan 1-0 miliknya dan menyebut bintang Real itu ikut punya andil atas fakta bahwa ia terus menjadi korban hinaan rasistis: "Ada yang tidak beres, karena itu terjadi di setiap stadion. Di setiap stadion tempat Vinicius bermain, sesuatu terjadi. Selalu," ujar Mourinho.

Vinicius tentu belum melupakan hal itu. Sementara itu, sikap Mourinho disebut sangat jelas: pelatih lama sekaligus baru Los Blancos itu ingin mencegah kepergian pemain Brasil tersebut dengan segala cara, tulis Telegraph. Mourinho sepenuhnya memasukkan Vinicius ke dalam rencananya, pemain yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu pilar terpenting Real. Musim lalu, di semua kompetisi, ia membukukan 22 gol dan 14 assist dalam 53 penampilan.