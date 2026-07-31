Setelah Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", mengumumkan proyeknya untuk menjual saham Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta, Konfederasi Sepak Bola Eropa "UEFA" meningkatkan konfrontasi dengan mengancam akan memboikot Piala Dunia mendatang jika proyek tersebut terus berjalan.

Menurut laporan jaringan "RMC" Prancis, 55 federasi anggota "UEFA" sepakat secara bulat untuk memboikot kompetisi-kompetisi internasional mendatang jika rencana Infantino dilaksanakan, yang menimbulkan pertanyaan seputar dampak ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia tanpa timnas-timnas Eropa, meski ancaman semacam ini jarang benar-benar berubah menjadi boikot yang nyata.

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Pendapatan "FIFA" selama siklus 2023-2026 mencapai sekitar 15 miliar dolar, atau hampir dua kali lipat dari siklus sebelumnya, dan Piala Dunia putra saja menyumbang 85% dari pendapatan tersebut.

Pakar ekonomi olahraga, Christophe Lepetit, membagi pendapatan ini ke dalam tiga pilar utama: hak siar televisi sekitar sepertiga, sponsor, serta tiket dan hospitality dengan persentase yang berkisar antara 22 dan 24% untuk masing-masing.

Eropa memainkan peran sentral dalam sektor-sektor ini berkat bobot olahraga dan kekuatan komersialnya, sebagaimana kompetisi klub-klubnya, terutama Liga Champions Eropa, turut andil dalam melahirkan bintang-bintang seperti Messi, Haaland, Ronaldo, Rodri, dan Mbappe, yang popularitasnya secara global dimanfaatkan "FIFA" lewat timnas-timnas nasional.

Apa yang terjadi secara ekonomi jika Eropa absen?

Lepetit menilai absennya negara-negara besar Eropa akan menurunkan nilai produk yang dijual "FIFA" secara signifikan, katanya: "Tanpa bermaksud menghina siapa pun, jika Anda mengganti Jerman dengan Curacao atau Prancis dengan Tanjung Verde, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa hal itu akan menarik minat yang sama dari media, sponsor, atau publik".

Pemegang hak siar akan menjadi pihak pertama yang menegosiasi ulang kontrak mereka. Lepetit memperkirakan nilai hak siar Piala Dunia di Prancis, yang untuknya kanal M6 membayar 120 juta euro untuk edisi 2026, bisa turun menjadi hanya sekitar 12 juta euro tanpa keikutsertaan timnas Prancis.

Nilai kontrak sponsor pun akan menurun, sementara pendapatan tiket dan hospitality bisa terdampak, mengingat suporter Eropa termasuk yang paling banyak mengeluarkan uang untuk menghadiri turnamen-turnamen besar.

Lepetit menyimpulkan bahwa absennya Eropa akan menjadi semacam "tsunami bagi model ekonomi FIFA".

Bagaimana dengan "FIFA Forward Enterprise"?

Nilai perusahaan komersial baru, yang ingin didirikan Infantino untuk menjual hak komersial dan pemasaran kompetisi-kompetisi "FIFA", ditaksir sekitar 17,5 miliar euro, tetapi penilaian ini sebagian bergantung pada pendapatan Piala Dunia terakhir, yang menyaksikan 6 dari 8 timnas Eropa mencapai perempat final.

Lepetit memperingatkan bahwa absennya Eropa akan menurunkan nilai perusahaan tersebut secara signifikan, katanya: "Nilai yang diberikan kepada perusahaan Anda tidak akan menjadi 17,5 miliar euro, bisa menjadi 10 atau 12 atau 8 bahkan lebih rendah. Segala sesuatu sangat saling terkait dan terjalin". Ia menilai Infantino tidak akan memiliki kemampuan untuk menutup penurunan ini.

Siapa yang paling dirugikan?

Meski demikian, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya juga akan membayar harga yang mahal, sebab federasi-federasi akan kehilangan sebagian pendapatan komersial mereka, dan para sponsor serta perusahaan perlengkapan olahraga bisa menegosiasi ulang kontrak mereka, sementara para pemain akan dilarang tampil di turnamen-turnamen paling bergengsi.

Lepetit merangkum situasinya dengan mengatakan: "Semua pihak dirugikan pada akhirnya: para suporter, para pemain, federasi-federasi nasional, UEFA, konfederasi-konfederasi, dan FIFA".