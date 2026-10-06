Perang raksasa dimulai lebih awal: Barcelona dan Real Madrid memburu "permata Jerman"

Niko Ilisevic, talenta muda Jerman yang membela Eintracht Frankfurt, masuk dalam radar sejumlah klub besar Eropa, dengan Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Milan, dan Inter berada di garis depan, berkat penampilan mencolok yang ditunjukkan pemain tersebut meski baru berusia 15 tahun.

Menurut laporan "Sky Sport Jerman", Barcelona memantau perkembangan Ilisevic dari dekat, sebagai bagian dari strategi klub untuk mencari talenta muda yang mampu mencapai level tertinggi, sementara pemain itu juga dipantau sejumlah raksasa benua yang berupaya menuntaskan transfer sejak dini.

Ilisevic, yang bermain dengan kaki kiri, memiliki keunggulan berupa kemampuan mengisi lebih dari satu posisi menyerang. Ia juga memperkuat timnas Jerman U-17 meski usianya masih muda, sebuah indikasi atas kemajuan pesat yang ia raih dalam beberapa tahun terakhir.

Pemain itu bergabung dengan akademi Eintracht Frankfurt pada 2018 dari klub VfR Goldbach, sebelum melakoni debutnya bersama tim U-17 saat berusia tiga belas tahun, lalu naik ke tim U-19 pada usia 14 tahun.

Eintracht bergerak memastikan masa depannya

Eintracht menyadari besarnya ketertarikan yang mengelilingi talenta mudanya, sehingga klub bergerak sejak awal untuk mempertahankannya, setelah musim panas lalu mengumumkan penandatanganan kontrak jangka panjang oleh Ilisevic, tanpa mengungkap saat itu rincian dan waktu rampungnya kesepakatan.

Menurut "Sky Sport Jerman", kontrak tersebut memperoleh arti yang lebih besar seiring pemain itu akan menginjak usia 16 tahun pada akhir Oktober, di mana kesepakatan saat ini akan berubah menjadi kontrak profesional, yang memberi klub peluang lebih besar untuk menjamin kelanjutannya dan menyusun rencana yang jelas bagi perkembangannya.

Eintracht ingin mengintegrasikan Ilisevic secara bertahap ke dalam atmosfer tim utama, sebagai persiapan untuk memberinya kesempatan tampil bersama para pemain profesional dan meyakinkannya bahwa masa depan dekatnya bisa berada di Frankfurt.

Di sisi lain, Barcelona terus memantau pemain tersebut, di tengah persaingan sengit dari klub-klub besar Eropa, sehingga talenta Ilisevic, yang belum genap berusia 16 tahun, berubah menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian yang kian meningkat di dalam bursa talenta muda di benua tersebut.