Dalam langkah yang akan menggambar ulang peta siaran olahraga dunia, Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) membuka pintu bagi tender terbesar dalam sejarahnya, dengan menawarkan hak siar Piala Dunia 2030 dan 2034 di pasar terpenting sepanjang masa: Amerika Serikat.

Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) mengumumkan, pada hari Kamis ini, peluncuran undangan resmi untuk mengajukan penawaran guna mendapatkan hak siar media bagi dua turnamen Piala Dunia 2030 dan 2034 di Amerika Serikat dan Puerto Riko.

FIFA menjelaskan, dalam sebuah pernyataan, bahwa persaingan saat ini terbuka untuk hak siar Piala Dunia 2030, dengan opsi tambahan yang memberi pemenang hak untuk mendapatkan siaran edisi 2034, dalam kesepakatan ganda yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa FIFA terbuka terhadap "metode-metode inovatif" untuk menjangkau audiens luas, sebagai isyarat jelas atas masuknya raksasa siaran digital dan platform, serta menetapkan tanggal 19 November mendatang sebagai batas akhir pengajuan penawaran.

Akhir monopoli Fox dan Telemundo

Jaringan "Fox" sebelumnya memiliki hak siar eksklusif dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sementara jaringan "Telemundo" memiliki hak siar dalam bahasa Spanyol.

Namun, angka-angka fantastis yang dicapai Piala Dunia terakhir mengubah semua perhitungan. Menurut FIFA, rata-rata penonton pertandingan Piala Dunia 2026 di platform siaran televisi dan internet di Amerika Serikat mencapai 13,5 juta penonton, dengan kenaikan besar sebesar 166% dibandingkan Piala Dunia 2022 di Qatar, yang menjadikan hak siar mendatang sebagai harta karun sesungguhnya.

Edisi 2030 akan menyaksikan peristiwa bersejarah, di mana Spanyol, peraih gelar Piala Dunia 2026, akan turut menjadi tuan rumah turnamen bersama Portugal dan Maroko, sementara Argentina, Paraguay, dan Uruguay akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan pembuka untuk merayakan peringatan seratus tahun turnamen, sedangkan Kerajaan Arab Saudi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Netflix masuk ke pertarungan lebih awal

Sebagai indikasi memanasnya persaingan, platform "Netflix" mengumumkan di awal pekan ini perolehan hak siar Piala Dunia 2030 di Spanyol dan Andorra, dalam terobosan besar pertama platform siaran dalam sejarah Piala Dunia, yang membuka pintu bagi skenario serupa di Amerika Serikat.



