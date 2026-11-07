José Mourinho tidak ingin Real Madrid membayar mahal akibat kelelahan fisik pada meter-meter terakhir musim ini, karena itu pelatih asal Portugal tersebut mulai bergerak lebih awal untuk menyusun strategi berbeda dalam mengelola beban para pemain, terinspirasi dari pengalaman Paris Saint-Germain, yang berhasil mengubah periode istirahat dan pembagian menit bermain menjadi senjata penting untuk menjaga kebugaran para bintangnya di laga-laga besar.

Surat kabar Marca Spanyol mengungkap rencana Mourinho dalam menangani beban fisik para pemain Real Madrid, sebagai upaya untuk mencapai fase krusial musim ini dengan kebugaran terbaik yang mungkin.

Di Valdebebas, tim kepelatihan menyadari bahwa pengelolaan beban fisik para pemain bisa menjadi faktor penentu nasib musim ini, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan dan meningkatnya intensitas persaingan. Karena itu, Mourinho menyusun rencana yang bertumpu pada pemantauan cermat terhadap menit bermain, pengaturan periode istirahat, dan pembagian beban sesuai kebutuhan masing-masing pemain.

Strategi ini tidak hanya terbatas pada melakukan pergantian selama pertandingan atau mengistirahatkan sejumlah pemain dalam laga tertentu, tetapi juga meluas hingga pemberian hari istirahat tambahan dan tindakan individual yang memungkinkan para pemain memulihkan tenaga fisik dan mental mereka.

Arda Güler dan Aurélien Tchouaméni menjadi contoh terbaru dari penerapan kebijakan ini, setelah kedua pemain itu bermain dalam jumlah menit yang besar pada pertandingan-pertandingan berintensitas tinggi dan menuntut fisik yang kuat, sehingga tim kepelatihan memutuskan memberi mereka waktu tambahan untuk pulih dan memulihkan kebugaran.

Langkah ini diperkirakan akan diulang pada pemain-pemain lain, sesuai kondisi masing-masing dan kebutuhan tim, karena Mourinho tidak ingin menerapkan program seragam untuk semua pemain, melainkan berusaha menentukan beban yang sesuai bagi setiap pemain, serta mengetahui waktu paling ideal untuk memberinya istirahat.

Pelatih asal Portugal itu bekerja berkoordinasi dengan berbagai divisi di dalam klub untuk memantau menit bermain dan tingkat kelelahan, serta menyesuaikan program fisik sesuai kondisi individu dan kolektif. Dalam perhitungan Mourinho, tidak ada detail kecil, dan setiap menit bermain atau istirahat bisa membuat perbedaan di kemudian hari.

Model yang mengundang kekaguman Mourinho

Pengalaman Paris Saint-Germain menempatkan dirinya dengan kuat dalam perhitungan Real Madrid, begitu pula Bayern Munich, setelah Luis Enrique selama periode lalu menerapkan kebijakan cermat dalam mengelola menit bermain para pemain intinya di Liga Prancis.

Angka-angka partisipasi di kompetisi domestik mengungkap besarnya perbedaan dalam penanganan beban fisik di dalam tim Paris. Vitinha, salah satu pemain terpenting tim, bermain selama 2.121 menit, dibandingkan 1.483 menit untuk Khvicha Kvaratskhelia, 1.374 menit untuk Achraf Hakimi, 1.287 menit untuk João Neves, dan 1.129 menit untuk Fabián Ruiz, sementara Ousmane Dembélé hanya mencatatkan 1.062 menit.

Terkecuali Vitinha, yang tampil dalam 69,3% dari total menit yang mungkin, tidak ada satu pun dari para pemain ini yang mencapai separuh dari menit bermain yang tersedia di Liga Prancis. Persentase partisipasi Dembélé mencapai 34,7%, dibandingkan 36% untuk Fabián Ruiz, yang mencerminkan besarnya ruang yang disediakan Luis Enrique bagi para bintangnya untuk pulih dan menjaga kebugaran mereka.

Paris Saint-Germain menikmati keunggulan relatif dalam aspek ini, yaitu rendahnya tuntutan kompetisi domestik dibandingkan Liga Spanyol, yang memberi tim kepelatihan ruang lebih besar untuk mengatur menit bermain para bintangnya dan mengistirahatkan mereka tanpa berdampak dengan kadar yang sama pada hasil tim.

Namun, Mourinho tidak memiliki kemewahan serupa di Real Madrid, karena ketatnya persaingan di Liga Spanyol dan tingginya tuntutan pertandingan, yang memaksanya untuk bersikap lebih cermat dalam proses rotasi dan pembagian beban.

Dari sinilah pelatih asal Portugal itu berupaya menciptakan versi khusus dari pengalaman Paris Saint-Germain, yang berlandaskan pengelolaan beban secara individual, pemanfaatan periode istirahat strategis, dan pencapaian pembagian menit bermain yang lebih seimbang di Liga Spanyol.

Sebab tujuannya bukan hanya mempertahankan kemenangan Real Madrid saat ini, melainkan menghindari terkurasnya tenaga para bintangnya terlalu dini, agar tim tidak mendapati dirinya menghadapi krisis fisik ketika pertandingan menjadi lebih penting, dan setiap laga berubah menjadi pertempuran yang tak boleh kehilangan pemain inti mana pun.