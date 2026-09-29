Perang dingin antara dua lembaga sepak bola terbesar di dunia meletus dan berubah menjadi konfrontasi hukum terbuka, di mana Federasi Sepak Bola Internasional menuduh mitra Eropanya melancarkan "kampanye disinformasi" yang terorganisasi dan berupaya memengaruhi pemilihan presiden FIFA, setelah UEFA mengajukan gugatan hukum di pengadilan Amerika terhadap Gianni Infantino.

Pemilihan presiden FIFA berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret di Rabat, Maroko, sementara Federasi Sepak Bola Internasional mengumumkan bahwa presiden mereka saat ini, Gianni Infantino, akan mencalonkan diri untuk pemilihan kembali.

Rencana 20 Miliar Dolar yang Memicu Krisis

Akar krisis ini bermula pada bulan lalu, ketika UEFA meminta izin dari pengadilan federal Amerika untuk memperoleh kesaksian dan dokumen guna digunakan dalam gugatan pidana yang hendak mereka ajukan di Swiss terhadap presiden FIFA, Infantino.

Gugatan tersebut berkaitan dengan sebuah rencana rahasia — yang kini telah ditinggalkan — untuk mengalihkan hak komersial Piala Dunia kepada sebuah perusahaan anak baru bernama "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

Berkas hukum yang dilihat oleh kantor berita Reuters mengungkap bahwa para investor akan membayar 4,2 miliar dolar untuk sebuah saham di perusahaan itu, yang menilai perusahaan tersebut sekitar 20 miliar dolar.

UEFA menuding bahwa penilaian ini secara signifikan meremehkan nilai hak komersial FIFA, dan bahwa hal itu tidak melalui lelang terbuka maupun penilaian independen, sembari menuduh Infantino menyusun proposal tersebut secara diam-diam bersama sekelompok kecil penasihat dengan melewati prosedur tata kelola yang lazim tanpa berkonsultasi dengan dewan FIFA atau konfederasi benua.

Bantahan Keras FIFA: Tuduhan Palsu dan Tanpa Keuntungan Pribadi

Dalam bantahan kerasnya yang diajukan di hadapan Pengadilan Distrik Selatan negara bagian Florida, menentang permintaan pengungkapan bukti, menurut kantor berita "Reuters", FIFA menyatakan bahwa memorandum UEFA memuat "banyak pernyataan palsu atau menyesatkan tentang FIFA dan Infantino".

FIFA menyatakan dalam gugatannya: "Tidak ada dasar sama sekali, sebab UEFA mengklaim bahwa Tuan Infantino berupaya meraih keuntungan pribadi dari proposal perusahaan itu. Sebagaimana telah dijelaskan, proposal tersebut tunduk pada persetujuan baik federasi anggota maupun dewan FIFA, dan akan berada di bawah pengawasan kedua pihak tersebut".

FIFA menambahkan seraya membela penilaian finansial itu: "UEFA, entah sengaja atau tidak, mencampuradukkan antara nilai hak kepemilikan dan nilai perusahaan. Tidak terbantahkan bahwa penilaian awal hak kepemilikan mencapai 20 miliar dolar, tetapi nilai penuh perusahaan jauh melampaui 30 miliar dolar, yakni dua kali lipat nilai hak kepemilikan, dan dengan demikian jauh lebih tinggi daripada nilai yang dianggap wajar oleh UEFA".

FIFA menegaskan bahwa "klaim UEFA bahwa Tuan Infantino telah melanggar hukum atau prinsip etika apa pun sama sekali tidak berdasar".

Proyek yang Digagalkan dan Waktu yang Mencurigakan

Dokumen-dokumen telah mengungkap bahwa proyek FFE ditinggalkan sepenuhnya pada Juli lalu setelah mendapat penentangan keras dari konfederasi-konfederasi benua, termasuk UEFA sendiri, konfederasi Amerika Utara "CONCACAF", dan Konfederasi Asia, akibat tidak adanya konsultasi, yang memicu tuntutan untuk mereformasi tata kelola FIFA.

Pada pekan lalu, Infantino bergegas meredam krisis dengan mengirim surat kepada seluruh federasi anggota yang berjumlah 211 federasi, mengusulkan tinjauan independen atas proses pengambilan keputusan.

Pejabat asal Swiss itu akan mengikuti pemilihan untuk pemilihan kembali dirinya pada Maret tahun depan, dan di sinilah FIFA melontarkan tuduhannya yang paling serius.

FIFA menyatakan pada penutup memorandumnya kepada pengadilan Amerika: "Tepat menjelang pemilihan FIFA, UEFA mengajukan permintaan nomor 1782 ini dan tiga permintaan lain yang menyebarkan informasi menyesatkan mengenai Tuan Infantino. Pengadilan ini seharusnya menolak setiap upaya untuk memengaruhi pemilihan presiden FIFA yang berdasar pada landasan-landasan tersebut".







