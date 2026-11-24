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Barcelona meningkatkan pemantauan terhadap penyerang Monza asal Portugal, Gustavo Varela, yang kini menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Serie A musim ini setelah menampilkan performa impresif dan mencatatkan produktivitas gol luar biasa yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa.

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Barcelona termasuk klub yang paling serius memantau perkembangan penyerang muda kelahiran 2005 tersebut, yang tampil menonjol di Serie A berkat kemampuan mencetak golnya yang mengesankan.

Menurut laporan Sky Sport Italia, pemandu bakat dari klub Catalan itu menyaksikan laga Monza kontra Fiorentina, saat Varela kembali memamerkan kemampuannya dengan mencetak dua gol.

Gol keduanya terbilang istimewa karena dicetak dengan sepakan tumit yang indah, momen yang memperlihatkan potensi teknisnya yang besar sekaligus menegaskan ketajaman serta kepribadiannya yang menonjol di lapangan.

Penyerang asal Portugal itu kini mengoleksi 11 gol dari 11 pertandingan Serie A, serta 13 gol dari 12 laga resmi di semua kompetisi musim ini.

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Dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A, ia hanya kalah dari Donyell Malen, yang memiliki rasio gol lebih baik darinya.

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Persaingan Ketat

Menurut Sky Sport Italia, Barcelona bukan satu-satunya klub yang meningkatkan pemantauan terhadap Varela. Inter Milan sudah mengamati sang pemain sejak beberapa waktu lalu, sementara laporan menyebutkan Napoli telah melakukan kontak awal dengan agennya.

Juventus dan Arsenal juga memantau perkembangan penyerang Portugal tersebut, seiring meningkatnya minat sejumlah klub besar terhadap jasanya.

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Agen sang pemain dijadwalkan terbang ke Italia pekan depan untuk menggelar pertemuan dengan petinggi bidang olahraga Monza dan membahas situasi penyerang yang nilai pasarnya melonjak tajam hanya dalam beberapa bulan.

Harga Transfer

Sementara itu, surat kabar Portugal A Bola mengungkap detail tambahan mengenai potensi transfer tersebut. Direktur olahraga Monza, Pedro Obiang, mengakui bahwa klub Italia itu menerima banyak tawaran untuk sang penyerang dan siap mempertimbangkannya.

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Ia menambahkan bahwa angka 25 hingga 30 juta euro bisa menjadi titik awal yang tepat untuk memulai negosiasi, meski persaingan yang kian ketat untuk mendapatkan sang pemain dapat membuat nilai transfernya melonjak signifikan.

Monza sendiri melakukan transaksi jitu pada musim panas lalu saat merekrut Varela dari Benfica dengan harga hanya dua juta euro, ditambah bonus yang terkait dengan performa.

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Klub Portugal itu mempertahankan hak atas 20% keuntungan dari penjualan sang pemain di masa mendatang, sehingga mereka juga sangat berkepentingan mengikuti perkembangan seputar sang penyerang.

Performa luar biasa Varela juga membuka pintu tim nasional senior Portugal baginya. Ia telah menerima panggilan untuk bergabung, tetapi hingga kini belum menjalani debut internasionalnya.

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Barcelona terus menyisir bursa transfer untuk mencari penyerang muda dengan naluri gol tinggi dan potensi untuk berkembang, kriteria yang dimiliki Varela.

Berbeda dengan nama-nama lain dalam daftar incaran klub Catalan, nilai penyerang Portugal ini untuk saat ini kemungkinan masih berada dalam batas yang relatif dapat dijangkau Barcelona.

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Manajemen olahraga klub tidak ingin melewatkan pemantauan terhadap salah satu penyerang muda paling menonjol di sepak bola Eropa, terutama mengingat performa yang ia tampilkan dan minat yang terus meningkat terhadap jasanya.